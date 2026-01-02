El PSOE destaca que la subida media de la pensión en 379 euros desde 2018 beneficia a 235.000 sevillanos

Archivo - Una mujer camina por una calle, como imagen de recurso. - JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Sevilla, Rafael Recio, ha destacado el "firme compromiso" del Gobierno presidido por Pedro Sánchez con el colectivo de pensionistas, con una nueva revalorización de las pensiones que va a permitir que "más de 235.000 jubilados sevillanos mantengan su poder adquisitivo y vivan con mayor tranquilidad en un contexto de incertidumbre económica".

"Un año más, el Ejecutivo central hace efectiva la revalorización de las pensiones conforme al IPC medio. Así, en este nuevo año, aumentarán un 2,7%, lo que demuestra que los socialistas cumplimos de nuevo con un compromiso irrenunciable: garantizar el poder adquisitivo de las y los pensionistas", ha subrayado el dirigente del PSOE en una nota de prensa.

Recio ha recordado que "después de los años negros de congelación de las pensiones" por parte del Gobierno de Rajoy, el PSOE se comprometió con el avance económico y la calidad de vida de nuestros mayores, así como con la revalorización de las pensiones de viudedad y orfandad". En este sentido, el número dos del PSOE sevillano ha destacado los 235.532 jubilados y jubiladas de la provincia han visto aumentar de media su pensión en 379 euros desde 2018, pasando de 1.048 a 1.426 euros mensuales.

El Real Decreto-ley del Gobierno central contempla, además, un incremento reforzado de las pensiones mínimas, que aumentarán entre un 7% y un 11,4%, así como la subida del 11,4% de las pensiones no contributivas y del Ingreso Mínimo Vital a partir del 1 de enero. "Es una política de justicia social que sitúa a las personas en el centro", ha señalado Recio.