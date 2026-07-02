El PSOE exige que se compatibilicen las obras en Flora Tristán con la actividad de la residencia universitaria

Visita del portavoz socialista a la residencia Flora Tristán - PSOE DE SEVILLA

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista Antonio Muñoz ha visitado este jueves, 2 de julio, las instalaciones de la residencia universitaria Flora Tristán, donde ha mantenido una reunión con varios de sus residentes. Tras conocer de primera mano su situación y visitar las instalaciones del centro, el líder del PSOE municipal aboga por mantener abierta la Flora Tristán y que se compatibilicen las obras con la actividad de la residencia.

Asimismo, insta a sus responsables a estudiar junto a los residentes posibles soluciones para evitar el cierre de sus 112 viviendas, dada la emergencia habitacional en la que se encuentra Sevilla y la situación de vulnerabilidad de muchos de los estudiantes que allí habitan y que quedarían sin alternativa de alojamiento, según ha podido comprobar en primera persona, señala la formación en una nota de prensa.

Del mismo modo, ha reclamado más implicación por parte del Ayuntamiento de Sevilla para garantizar que la Flora Tristán se mantenga abierta, así como la continuidad de un proyecto social que desarrolla una labor esencial en uno de los barrios con más necesidades de España y donde conviven 150 estudiantes, trabajadores y entidades sociales como la Fundación Manolita Chen.

Del mismo modo, insta al Ayuntamiento a renovar los convenios de colaboración con la Universidad Pablo de Olavide, así como a estudiar vías de financiación para garantizar la supervivencia de un proyecto de intervención social pionero que, además, constituye un derecho fundamental para la ciudad y para el Polígono Sur.

Además, el Grupo Municipal Socialista reclama más compromiso a la Junta, que es la responsable directa de la infrafinanciación de las universidades públicas, un factor que también afecta a la viabilidad de la Flora Tristán. Sea como sea, los socialistas exigen una respuesta pública e inmediata por parte de las administraciones competentes para evitar el cierre de las instalaciones y que no se recorte ni un solo recurso de la intervención social comunitaria.

CRÍTICAS AL PLAN PARA REVITALIZAR EL CENTRO

El portavoz del Grupo Municipal Socialista ha cuestionado también la política de vivienda de Sanz tras el anuncio "a bombo y platillo" de un nuevo plan para que los sevillanos vuelvan a vivir en el centro. "Se vende como salvador del casco antiguo tras vaciarlo de sevillanos. Es decir, destruyó lo que hoy ofrece como solución", ha afirmado.

El portavoz socialista lamenta que en el plan anunciado en el marco del Debate del Estado de la Ciudad se incluyan medidas que él mismo rechazó nada más llegar a la alcaldía, como la apuesta por los alojamientos colaborativos.

Desde el Grupo Municipal Socialista recuerdan que, por supuesta falta de rentabilidad, Sanz enterró en 2024 el proyecto socialista de impulsar esta tipología de vivienda en cinco edificios municipales ubicados en las calles Torneo, Becas, Jesús del Gran Poder, Espíritu Santo y García Ramos.