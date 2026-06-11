El PSOE exige a la Junta que declare Sevilla "zona tensionada" para frenar la escalada de precios de las viviendas

Archivo - Una promoción de viviendas de Emvisesa en Palmas Altas como imagen de recurso - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha exigido este jueves, 11 de junio, a la Junta de Andalucía que declare Sevilla como zona de mercado residencial tensionado para "frenar la escalada de precios y proteger el acceso a la vivienda". Se trata de una herramienta prevista en la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda "que permitiría actuar sobre la falta de oferta asequible y limitar el crecimiento de los precios en nuevos contratos y renovaciones".

Así lo ha expresado en una nota de prensa donde recuerda que la vivienda se ha convertido en el principal problema de miles de familias, jóvenes y trabajadores en Sevilla y advierte de que el Ayuntamiento "no puede seguir mirando hacia otro lado mientras el mercado expulsa a los sevillanos de sus barrios".

"El Gobierno de Jose Luis Sanz (PP) tiene que decidir si está del lado de quienes necesitan una vivienda para vivir o si va a seguir instalado en la pasividad", señala el portavoz socialista. La propuesta de su grupo municipal plantea que el Ayuntamiento inste a la Junta de Andalucía, administración competente, a iniciar el procedimiento para declarar zonas de mercado residencial tensionado en Sevilla.

Muñoz subraya que esta medida no puede quedarse en una declaración política, sino que debe ir acompañada de un diagnóstico público y riguroso del mercado residencial sevillano. "No podemos seguir tomando decisiones sobre vivienda con intuiciones, con datos incompletos o con cifras ofrecidas por empresas que tienen intereses legítimos en el mercado inmobiliario. Sevilla necesita datos públicos, oficiales y actualizados", afirma.

En este sentido, el Grupo Socialista propone la creación de un Observatorio Municipal de Vivienda que estudie las necesidades habitacionales de la ciudadanía en cada barrio y proporcione la información necesaria para reorientar la política urbanística y de vivienda de la ciudad. "Queremos saber qué está pasando en cada barrio: cuánto suben los alquileres, qué esfuerzo económico soportan las familias, dónde se está perdiendo vivienda residencial, dónde no existe oferta asequible y qué colectivos están siendo expulsados. Sin datos públicos no hay política pública seria", añade.

La propuesta socialista también reclama la coordinación del Ayuntamiento con el Ministerio de Vivienda y con la Consejería de Fomento de la Junta para diseñar un plan específico de financiación que permita aumentar el parque público de vivienda en Sevilla. Este plan debería priorizar las viviendas destinadas a jóvenes, familias con recursos escasos y clase media, colectivos que, según Muñoz, "están quedando atrapados entre unos precios imposibles y una oferta pública claramente insuficiente".

"El problema de la vivienda no se resuelve solo poniendo más suelo en el mercado ni esperando a que los precios bajen por sí solos. Hace falta intervención pública, coordinación entre administraciones y valentía política", remarcado el portavoz socialista, que insiste en activar todos los instrumentos legales disponibles para proteger a quienes quieren vivir en Sevilla y no pueden hacerlo porque el mercado los está expulsando".