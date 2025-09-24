El PSOE exige a la Junta "la restitución" del servicio de pediatría y un nuevo centro de salud en Gelves (Sevilla)

La parlamentaria del PSOE Verónica Pérez y la alcaldesa de Gelves, a las puertas del centro de salud de la localidad. - PSOE

GELVES (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

La parlamentaria socialista Verónica Pérez ha afirmado este miércoles que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "es perjudicial para la salud de los andaluces porque está machacando la sanidad pública, que siempre ha sido la joya de la corona de nuestra tierra". Asimismo, el PSOE ha exigido a la Junta "la restitución" del servicio de pediatría y un nuevo centro de salud en la localidad sevillana de Gelves.

En declaraciones a los medios de comunicación junto a la alcaldesa de este municipio, Isabel Herrera, la diputada del PSOE de Sevilla ha lamentado que este "pisoteo de lo público tiene un objetivo claro: beneficiar al negocio sanitario privado porque cada vez hay más gente obligada por Moreno a contratar un seguro privado".

"Gelves es un ejemplo claro de la precariedad de la atención primaria en los pueblos de toda Andalucía desde que gobierna el Partido Popular. Aquí las instalaciones del ambulatorio son muy antiguas y no ofrecen una atención sanitaria de calidad". Al respecto, el ayuntamiento ha puesto a disposición de la Junta el terreno para la construcción de un nuevo centro de salud "pero nada más se sabe por parte del Ejecutivo andaluz".

Además, ha añadido la diputada socialista, "Moreno suprimió en este municipio el servicio de pediatría, obligando a las madres y a los padres a trasladarse a otros pueblos sin una conexión directa de autobús", al tiempo que ha anunciado nuevas iniciativas parlamentarias para exigir al Gobierno del PP una "sanidad pública de calidad" en Gelves.

Por su parte, la alcaldesa ha recordado que desde 2018 "venimos denunciando los graves recortes en profesionales y servicios sanitarios en nuestro pueblo". "Necesitamos un nuevo ambulatorio, facilitamos a la Junta el terreno y el anteproyecto, pero no ha habido respuesta porque no hay voluntad política", ha criticado Herrera.