El PSOE lamenta la "paralización" del proyecto del centro cívico para Tres Barrios en Sevilla

El portavoz del PSOE de Sevilla, Antonio Muñoz, en una visita a Tres Barrios - PSOE SEVILLA

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha lamentado este miércoles "la falta de avances" en el proyecto del futuro centro cívico de Los Tres Barrios-Amate, una "infraestructura históricamente demandada por los vecinos y vecinas de la zona y que, cinco meses después de su presentación, continúa sin obras iniciadas ni licitaciones en marcha".

Según ha indicado el partido en una nota, el proyecto contemplaba una inversión de 3,8 millones de euros y su construcción estaba prevista para mediados de 2026, "según los plazos del Gobierno municipal".

El futuro equipamiento estaba "llamado a convertirse en un espacio de referencia para la vida social y comunitaria del distrito, dando servicio a barrios como Santa Aurelia, Contadores, Amate y Los Tres Barrios, entre otros".

"La realidad es que el solar sigue completamente vacío, sin obras iniciadas ni licitaciones en marcha", ha señalado el portavoz socialista, Antonio Muñoz, y la concejala Natalia Buzón, tras una reunión mantenida con vecinos y vecinas en la zona.

"Tres Barrios-Amate es una zona de transformación social que necesita más inversión pública, más equipamientos y una atención prioritaria por parte del Ayuntamiento", ha comentado Antonio Muñoz.

En este sentido, ha reclamado al gobierno municipal que "impulse de forma inmediata este proyecto y que priorice las inversiones necesarias para dar un giro de 180 grados a la calidad de vida y a los servicios públicos que necesitan los vecinos y vecinas de estos barrios".