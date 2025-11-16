PSOE lamenta que los presupuestos de la Junta "relegan" a la ciudad: "Hay una falta de apuesta por Sevilla"

Archivo - El ex alcalde y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, en imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha asegurado que el proyecto de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026, que anuncia 996,8 millones de inversión para toda la provincia de Sevilla, confirma, a su juicio, "que la capital queda relegada frente a otros territorios". En una nota de prensa difundida por el partido, Muñoz ha expresado que "la distribución de las partidas demuestra la falta de una apuesta clara por Sevilla".

En el ámbito sanitario, el portavoz socialista ha reconocido inversiones como los 27 millones del Centro de Proceso de Datos en la Cartuja, los 7,62 millones para el centro de protonterapia en Muñoz Cariñanos o los más de 3,3 millones para el Hospital de Día Oncológico del Macarena.

Sin embargo, ha insistido en que, a su juicio, estas actuaciones no cubren el refuerzo de la Atención Primaria, la falta de personal sanitario, la ausencia de pediatría en centros donde se ha retirado o la no inclusión de los nuevos centros de salud de Bellavista y Sevilla Este.

En educación, el nuevo IES de Los Bermejales aparece, según el PSOE, anunciado con más de 7,4 millones, una cifra global que "no concreta la ejecución prevista para este año".

"La partida de 6,8 millones para bioclimatización tampoco especifica qué colegios de Sevilla se beneficiarán y si llegarán a centros como el Borbolla, Arias Montano o Calvo Sotelo, cuyas familias han protagonizado este curso protestas", han apostillado.

Asimismo, han lamentado que, aseguran, persisten carencias graves en la atención al alumnado con necesidades específicas debido a la falta de orientadores, profesionales de apoyo psicológico, trabajadores sociales o especialistas de audición y lenguaje, que deben repartirse entre múltiples centros, incluidos aquellos con alta concentración de alumnado NEAE, como Menéndez Pidal, Vélez de Guevara, el antiguo San Ignacio de Loyola o el IES Diamantino García Acosta.

En vivienda y regeneración urbana, Muñoz ha advertido de que Los Pajaritos y Nazaret reciben "solo una parte de los 16,7 millones asignados a nivel provincial", mientras que Alcosa "contará con apenas 836.000 euros" y el Polígono Sur, a través del programa Eracis, con 517.000 euros. "Difícilmente estas cantidades podrán revertir las carencias actuales", ha señalado en este sentido.

En infraestructuras, tal y como han relatado los socialistas, se mencionan partidas para la Línea 3 del Metro o actuaciones provinciales, pero "sin avances reales en la movilidad interna de la capital ni en proyectos clave como el intercambiador de transportes, fundamental para conectar Sevilla con su área metropolitana".

En cultura, el PSOE ha lamentado que se destinen, a su juicio, "pequeñas cantidades para completar actuaciones en el CAAC o el IAPH, pero ningún nuevo equipamiento cultural para los barrios".

Por último Muñoz ha enmarcado que "Sevilla es la provincia con más población de Andalucía, pero no recibe una inversión acorde a su peso".

"En 2026, mientras que provincias mucho más pequeñas alcanzan inversiones por habitante más altas, Sevilla se queda por debajo de la media andaluza. Y si se analiza el periodo 2019-2026, la conclusión es aún más clara: Sevilla está entre las provincias que menos inversión recibe por habitante, pese a ser el principal motor económico y demográfico de la comunidad", ha concluido.