PSOE lamenta la renuncia del Ayuntamiento de Sevilla a fondos estatales para la Fosa Monumento y el Consistorio lo niega

El grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha lamentado este viernes el "bloqueo deliberado" del Gobierno municipal a la exhumación de la Fosa Monumento del cementerio de San Fernando, donde se estima que yacen más de 2.600 víctimas de la dictadura franquista.

El concejal socialista Juan Tomás de Aragón ha asegurado que la exhumación no se realiza por "decisión política". "Existe un protocolo firmado, hay apoyo institucional y hay recursos económicos del Estado disponibles para llevar a cabo los trabajos. Sin embargo, el alcalde ha optado por no cumplirlos", ha añadido el concejal en una comparecencia en la propia Fosa Monumento.

El grupo municipal socialista ha indicado que el Ayuntamiento ha renunciado a los fondos estatales para la exhumación. Una decisión que para el partido "supone un incumplimiento del protocolo suscrito y de la legislación vigente en materia de memoria democrática, que obliga a las administraciones públicas a garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación".

Esta denuncia coincide con la realizada por la Federación Andaluza de Memoria Democrática, que ha acusado al alcalde de "abandonar a las familias de las víctimas y de paralizar la mayor fosa del franquismo en Sevilla" al "rechazar" una ayuda de 200.000 euros del Gobierno de España.

"El señor Sanz ha elegido cumplir su pacto con Vox antes que cumplir con las víctimas del franquismo y con sus familias. Esto no es gobernar desde la centralidad ni para todos los sevillanos; esto es gobernar desde un extremo", ha señalado el edil socialista.

"NO SE PUEDE RECHAZAR"

Fuentes municipales han indicado a Europa Press que el Ayuntamiento "no ha rechazado" dichas ayudas y han indicado que desde el Consistorio "se ha pedido más tiempo para poder cumplimentarlas". "No se puede rechazar, hay que cumplir la ley", han insistido.

Asimismo, han señalado que la cantidad de 200.000 euros "es insuficiente" y que depende de los presupuestos prorrogados del Gobierno central. "Da para empezar, pero no para todo" han indicado, a la par que han asegurado que "no está firmado el convenio".

El consejo de ministros aprobaba en julio librar una subvención de 200.000 euros al Ayuntamiento de Sevilla para el proyecto de exhumación de la fosa común de Monumento del Cementerio Municipal de San Fernando. El acuerdo del consejo de ministros recoge además una ayuda de 150.000 euros a la Diputación sevillana, para los trabajos previstos en diversas fosas de la provincia.