El PSOE lamenta que Sevilla "no sea prioridad de Moreno" tras "un 19% menos" en el Presupuesto andaluz para la provincia

Archivo - El parlamentario socialista Rafael Recio atiende a los medios en el Parlamento andaluz, en foto de archivo - FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Sevilla y parlamentario andaluz, Rafael Recio, ha asegurado que el Gobierno de Juanma Moreno "vuelve a demostrar" en el Prespuesto para 2027 que Sevilla "no es su prioridad". "El Ejecutivo de las derechas ha presupuestado para el próximo año 199 millones de euros menos de inversión para la provincia, lo que equivale a una caída del 18,9%, a pesar de que el presupuesto andaluz crece un 6%", ha lamentado.

En un comunicado, el parlamentario socialista ha explicado que la provincia "pierde también peso en el reparto territorial de esas inversiones, pasando del 22,3% al 20,97%, lo que demuestra el maltrato sistemático del Gobierno de Moreno a Sevilla".

En este sentido, Recio ha considerado "inaceptable e irrisorio el grado de ejecución presupuestaria en la provincia" y ha detallado que a 30 de septiembre de este año, de los 262 millones de crédito de inversiones examinados en Sevilla, la Junta solamente había ejecutado 66,2 millones.

"Más de 195 millones de euros se han quedado sin ejecutar, casi el 75% de lo presupuestado, lo que convierte a las cuentas autonómicas en papel mojado", ha advertido Rafael Recio.

En materia de vivienda, ha añadido el dirigente socialista, la Junta anuncia 17,7 millones de euros para fomentar la vivienda protegida en Sevilla. "La Diputación, con competencias mucho más limitadas, contempla 25 millones para impulsar y continuar promociones municipales de vivienda protegida. Y, sumando otras actuaciones de sus entidades, moviliza 33,82 millones para vivienda".

En lo que a educación se refiere, Recio ha remarcado que la Junta prevé "más conciertos y menos inversiones en Sevilla". "La Agencia Pública Andaluza de Educación contempla 25,7 millones de inversión en nuestra provincia. En otra provincia andaluza, la cantidad asciende a 44 millones.

Para infraestructuras de Primaria, Sevilla recibe una cuarta parte, y para Secundaria, también un 25%. Y para infraestructuras de Formación Profesional, Sevilla tiene 228.000 euros frente a 3,38 millones en otro territorio andaluz, ha alertado Rafael Recio.

En el capítulo de sanidad, "los contrastes son todavía mayores", ha señalado. "El anexo de inversiones del Servicio Andaluz de Salud contempla 56,8 millones de euros para Sevilla. En otra provincia andaluza, 202,5 millones, una diferencia de casi 146 millones". "¿Qué ocurre con los centros de salud pendientes de Utrera, Entrenúcleos, Coria del Río, Guadalcanal o Pilas?", se ha preguntado el parlamentario socialista.

"También nos preocupa el futuro económico de nuestra provincia, por ejemplo, el futuro de Aerópolis, que sigue sin tener una partida nominativa en el anexo de inversiones". En cuanto a la movilidad, Rafael Recio ha insistido en que la ampliación del Metro de Sevilla es posible "gracias a que el Estado asume la mitad de su coste, a pesar de que la competencia es autonómica" y ha exigido a la Junta "inversiones reales para la Línea 2".

Por último, el secretario de Organización del PSOE de Sevilla ha demandado "explicaciones sobre las infraestructuras hidráulicas en la provincia". "El programa de actuaciones en materia de agua contempla 47,6 millones para Sevilla, frente a más de 100 millones en otro territorio andaluz". "Moreno lleva ocho años gobernando Andalucía: tiempo suficiente para dejar de hablar de herencias y empezar a responder por los resultados. Sevilla no pide privilegios. Pide inversiones proporcionadas a sus necesidades, compromisos cumplidos y servicios públicos que funcionen", ha apostillado el parlamentario socialista.