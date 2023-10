El PSOE pide al alcalde que "defienda a Sevilla" de la "apropiación" del flamenco por parte de Ayuso en Nueva York

SEVILLA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista ha pedido este lunes al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que "salga en defensa de Sevilla frente al intento de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de atribuir a esta comunidad la capital mundial del flamenco y de promocionarla como tal en Nueva York". "De semejante apropiación tiene una gran parte de culpa Sanz, puesto que durante su campaña electoral desprestigió a la ciudad como cuna del flamenco y como capital mundial de este arte. Y ahora calla ante Ayuso", ha lamentado Myriam Díaz, concejala socialista y miembro del consejo de administración del Instituto de la Cultura y las Artes del Ayuntamiento de Sevilla (ICAS).

"En el último año del anterior mandato tuvimos que salir en varias ocasiones desde el gobierno municipal en defensa de Sevilla como capital mundial del flamenco, arte que constituye una de nuestras señas de identidad como ciudad. De hecho, ha sido siempre parte fundamental de la promoción cultural de Sevilla en el mundo. Aquí reside el festival de flamenco más importante a nivel mundial, la Bienal de Flamenco, y se ha realizado además un esfuerzo para impulsar las peñas flamencas dentro de la propia oferta cultural de la ciudad. Teniendo en cuenta que ya no es candidato de la oposición sino que preside el gobierno de la ciudad, pedimos a Sanz que no se esconda y que dé la cara frente a Ayuso para defender los intereses de Sevilla y que no nos roben la capitalidad mundial del flamenco", ha abundado Myriam Díaz en una nota de prensa.

Para Díaz, una cuestión es la "complementariedad" de las ciudades españolas en la promoción mundial del flamenco y "otra cosa bien distinta es que Madrid se atribuya el hecho de ser la ciudad más importante del arte flamenco". "Exigimos a Sanz una respuesta contundente y que esto no se convierta en otro de sus atropellos a las políticas culturales de nuestra ciudad", ha concluido la concejala socialista.