El PSOE pide al Ayuntamiento de Sevilla que reconozca el incremento salarial de los monitores deportivos del IMD

SEVILLA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista (PSOE) en el Ayuntamiento de Sevilla ha reclamado al Gobierno municipal que reconozca el nuevo convenio colectivo de los monitores deportivos del Instituto Municipal de Deportes (IMD) y modifique los pliegos de licitación de los contratos actualmente en trámite para las salas de musculación y las piscinas de las instalaciones deportivas municipales.

Según ha informado la formación en una nota de prensa, el concejal socialista David Guevara, que ha acompañado al colectivo de monitores deportivos del IMD en una acción de protesta celebrada este sábado en el Centro Deportivo San Pablo, ha explicado que "estos trabajadores llevan muchos años luchando por un convenio colectivo justo que vea reflejadas sus mejoras salariales. Por fin lo han podido conseguir y ha salido publicado en este mismo mes de octubre".

Sin embargo, Guevara ha lamentado que "el Gobierno municipal haya publicado y licitado los pliegos para contratar a estos monitores en agosto de este mismo año, evitando de esta manera que puedan incorporarse las nuevas tablas salariales y las mejoras por las que tanto lucharon estos trabajadores y trabajadoras en estos pliegos".

Guevara ha incidido en que el nuevo convenio colectivo supone un incremento salarial del 30%, una mejora que "es de justicia", y que afecta a unos 250 trabajadores y trabajadoras que actualmente perciben salarios medios de unos 800 euros mensuales.

El concejal ha subrayado además la importancia que estos monitores deportivos tienen para el desarrollo del deporte en la ciudad, reconociendo que "hay que tener en cuenta que son ellos los que nos enseñaron a nadar a nosotros o a nuestros hijos, quienes nos han ayudado a mejorar nuestros entrenamientos o quienes se ocupan también de las actividades físicas de nuestros mayores".

Por ello, ha hecho un llamamiento al Gobierno local: "Queremos tenderle la mano al señor Sanz para que retire estos pliegos y se puedan incorporar las mejoras salariales que tanto trabajo costó luchar y pelear a estos trabajadores y trabajadoras. Aún estamos a tiempo, y creemos que es de justicia hacerlo".

El Grupo Socialista ha insistido en que el Ayuntamiento debe ser ejemplar en materia laboral y no mirar hacia otro lado cuando se trata de reconocer los derechos de las personas que trabajan en los servicios públicos municipales. "El Gobierno tiene la oportunidad de demostrar sensibilidad social y compromiso con el deporte de base y con los profesionales que lo hacen posible", ha concluido Guevara.