El PSOE pide "medidas urgentes" y un refuerzo de la plantilla en el Zoosanitario de Sevilla ante "su abandono"

Exterior del Zoosanitario de Sevilla. - PSOE SEVILLA

SEVILLA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha visitado el Centro Municipal Zoosanitario tras las denuncias realizadas por los trabajadores y representantes sindicales sobre la "grave situación" que atraviesa este servicio público.

Según han indicado en una nota, los concejales socialistas Encarnación Aguilar y Pedro A. Jaime han podido comprobar de primera mano el "deterioro de las instalaciones, la falta de recursos materiales y humanos, así como la ausencia de contratos fundamentales para el funcionamiento ordinario del centro".

El PSOE ha lamentado que el Zoosanitario ha permanecido durante meses "sin contratos básicos para la alimentación de los animales, los equipos de protección individual (EPI), los tratamientos biocidas o la vigilancia y control del Virus del Nilo Occidental". Asimismo, los empleados denuncian que algunas de estas contrataciones de urgencia "se han tramitado únicamente tras conocerse la visita del grupo municipal".

La concejala Encarnación Aguilar ha mostrado su preocupación por la situación encontrada en las instalaciones municipales. "Lo que hemos visto es el resultado de una gestión negligente y del abandono de un servicio público esencial. Los trabajadores están haciendo un esfuerzo extraordinario para mantener la atención a los animales, pero no pueden seguir sosteniendo solos un sistema que carece de planificación, recursos y dirección política", ha afirmado Aguilar.

Durante el recorrido, los concejales han podido comprobar "problemas estructurales y de mantenimiento que afectan al normal funcionamiento del centro, con perreras deterioradas, filtraciones y goteras, falta de espacios adecuados para albergar animales y equipamientos averiados desde hace meses".

"SITUACIÓN LÍMITE DE LA PLANTILLA"

El PSOE ha destacado entre las "situaciones más preocupantes" la avería de un congelador indispensable para el servicio desde hace aproximadamente un año, "circunstancia que ha obligado a un trabajador a ceder temporalmente un equipo propio para garantizar el funcionamiento mínimo del centro". Además, actualmente existe un contenedor en las instalaciones para almacenar animales fallecidos "sin que exista contrato en vigor para la incineración de los mismos".

Los trabajadores han trasladado al grupo municipal "la situación límite" que vive la plantilla. En este sentido ha señalado que el servicio veterinario "llegó a estar durante cinco meses atendido por un único profesional y actualmente continúa funcionando con recursos insuficientes". "La sobrecarga de trabajo afecta a todas las categorías profesionales: veterinarios, técnicos, personal administrativo, operarios y personal de oficios", ha indicado.

"Estamos ante un problema estructural provocado por años sin cubrir plazas vacantes ni reponer las jubilaciones. La falta de personal está llevando a situaciones insostenibles que ponen en riesgo tanto la calidad del servicio como el bienestar animal. No podemos permitir que un centro municipal dependa exclusivamente del compromiso y la buena voluntad de sus trabajadores para seguir funcionando", ha señalado.

Asimismo, los empleados han alertado además de que, "cuando no se autorizan horas extraordinarias, el centro puede quedarse sin personal suficiente durante fines de semana y festivos para atender adecuadamente a los animales".

El PSOE ha reseñado como "especialmente grave" que esta situación se produzca después de que el alcalde, José Luis Sanz, anunciara al inicio del mandato importantes inversiones para mejorar el Zoosanitario y llegara a prometer la construcción de unas nuevas instalaciones municipales, "compromisos que a día de hoy continúan sin materializarse".

"Mientras Sevilla sufre problemas crecientes relacionados con plagas urbanas, control animal y salud pública, el gobierno municipal está dejando deteriorarse deliberadamente un servicio estratégico para la ciudad. Lo que encontramos hoy es incompatible con la Sevilla que merecen nuestros vecinos y con el bienestar animal que exige una ciudad moderna", ha añadido Encarnación Aguilar.

El PSOE ha pedido al Gobierno municipal la cobertura "inmediata" de todas las bajas y vacantes existentes en el Centro Municipal Zoosanitario, la reposición urgente del personal perdido por jubilación, la regularización de todos los contratos necesarios para el funcionamiento del servicio, la mejora de las instalaciones y la presentación de un plan de actuación que garantice el futuro de este equipamiento municipal.

"El Ayuntamiento no puede seguir mirando hacia otro lado. Es el momento de actuar antes de que la situación alcance un punto irreversible", han concluido los ediles socialistas.