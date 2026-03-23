PSOE pide paralizar el proyecto urbanístico previsto en Santa María de Ordás en Sevilla

Reunión del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, con vecinos de Santa María de Ordás. - PSOE SEVILLA

SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha mantenido un encuentro con vecinos de Santa María de Ordás para conocer de primera mano el rechazo vecinal al proyecto de construcción de un edificio de ocho plantas en la zona. En la reunión también han participado la senadora sevillana Eva Patricia Bueno y el concejal Pedro Antonio Jaime.

Según ha indicado el partido en una nota, tras el encuentro, Muñoz ha pedido la paralización "inmediata" del proyecto, al considerar que supone "una amenaza directa para la calidad de vida del barrio y que se ha impulsado sin tener en cuenta la realidad social de la zona".

"No se puede imponer una actuación urbanística de estas características ignorando a quienes viven allí. Este proyecto no mejora el barrio, lo perjudica claramente", ha afirmado.

El portavoz socialista ha subrayado que Santa María de Ordás es un barrio "consolidado urbanísticamente, con una población especialmente vulnerable, envejecida y con un elevado número de personas mayores y dependientes, por lo que cualquier intervención debe realizarse con criterios de protección y no de sobrecarga".

En este sentido, ha advertido del impacto directo que tendría la nueva edificación sobre las viviendas colindantes. Según han explicado los vecinos, este edificio "condenará a los bloques cercanos a un eclipse permanente, atacando directamente el soleamiento, la ventilación y, en consecuencia, la salud de los vecinos y vecinas". "No estamos hablando sólo de estética, sino de salud y calidad de vida", ha señalado.

Muñoz también ha cuestionado la base técnica del proyecto, que se sustenta en estudios del año 2002, "claramente desfasados". "No se puede construir con informes obsoletos. Si esto es así, exigimos un estudio independiente, actualizado y riguroso.", ha insistido.

Además, ha alertado del fuerte impacto urbano de la actuación, que supondría la eliminación de más de 120 plazas de aparcamiento, la pérdida de zonas verdes, suelo destinado a servicios y espacios de uso colectivo, así como un aumento de población sin refuerzo de los servicios públicos, generando una evidente sobrecarga en el barrio.

"No se ha abierto un debate participativo real con los vecinos y vecinas, ni se ha atendido al impacto de la actuación. Estamos ante un intento de forzar el planeamiento urbano por la puerta de atrás, utilizando un Estudio de Detalle para lo que debería tramitarse como una Modificación del PGOU", ha criticado.

Asimismo, ha rechazado que se utilice el argumento de la vivienda protegida como justificación. "No vamos a aceptar que se utilice el nombre de la vivienda protegida como excusa para hacer negocio privado. El urbanismo de Sevilla no puede ponerse al servicio de operaciones especulativas; tiene que estar al servicio de los barrios y, sobre todo, del interés general", ha recalcado.

Muñoz también ha mostrado su preocupación por las declaraciones realizadas por el gerente de Urbanismo en la reunión con los vecinos, según éstos han denunciado, en las que habría afirmado que el proyecto no se paralizaría porque "a cuatro vecinos se les quite las vistas a la Giralda". "Este tipo de afirmaciones evidencian una falta total de sensibilidad y de comprensión del problema real que afecta al barrio", ha criticado.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista ha pedido la paralización cautelar del proyecto, la elaboración de nuevos estudios técnicos y urbanísticos independientes, la apertura de un proceso participativo real con los vecinos y vecinas, y una evaluación completa del impacto en los servicios públicos.

"El Ayuntamiento tiene la obligación de defender el interés general y proteger a los vecinos y vecinas por encima de cualquier interés inmobiliario. Y en este caso no lo está haciendo", ha concluido Muñoz.

"ES UNA PARCELA PRIVADA"

Por su parte, el delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa, ha expuesto durante la sesión del Pleno del Ayuntamiento, celebrado este jueves en sesión ordinaria, que el Ayuntamiento "no puede paralizar ningún proyecto que esté ajustado a la legalidad", desmarcándose así de la responsabilidad de paralización del proyecto solicitada por la Comunidad de Propietarios Santa María de Ordaz durante su pregunta en el turno ciudadano.

"Es una parcela privada desde el año 2006, desde que figura en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El Ayuntamiento no puede entrar en si es adecuado o no, sino en si es legal", ha expresado el titular.

Asimismo, ha indicado que "no está todo hablado ni negociado", abriendo así la posibilidad a un posible diálogo con el responsable de la parcela en la que se ubica el futuro proyecto. "No lo podemos impedir ni usted ni yo", ha indicado a uno de los vecinos durante su turno de réplica.

"Le estoy indicando los derechos y obligaciones que tenemos todos, me alegro que reconozcan que es una parcela privada, en la que el dueño tiene sus derechos y obligaciones", ha apostillado.

El caso se dio a conocer tras la advertencia pública de los vecinos. "Es peligroso y se pone en riesgo que se caigan tres torres. Los vecinos tienen miedo de que sus hogares se agrieten aún más", indicaba entonces la portavoz de la plataforma vecinal del referido barrio Cristina Fajardo.

El Ayuntamiento de Sevilla aprobaba en febrero el estudio detalle del proyecto encargado por Mlopez Arquitectos S.L.P que engloba un total de 2.600 metros cuadrados que están calificados en su mayor parte como "dotacional".

Sin embargo, con la aplicación en Sevilla del Decreto Ley 1/2025, de 24 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda, el Ayuntamiento acordó "autorizar como uso alternativo el uso residencial de vivienda protegida con destino permanente al alquiler, en las parcelas calificadas de uso dotacional privado, tanto de titularidad municipal como de titularidad privada, siempre que se cumplan las condiciones del artículo 2.3 del Decreto-ley 1/2025".