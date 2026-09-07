El PSOE-A proclama candidatos en Sevilla capital y en otras siete localidades de la provincia

El portavoz socialista Antonio Muñoz, acompañado de los dirigentes de los once distritos y otros cargos, en el momento de registrar su precandidatura en el proceso de primarias del PSOE-A - PSOE

SEVILLA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha celebrado este lunes la Comisión Regional de Ética, tras concluirse el plazo de presentación de precandidaturas para las primarias municipales y autonómicas 2027, y ha proclamado provisionalmente como cabeza de lista en Sevilla al actual portavoz socialista en el Ayuntamiento y exalcalde, Antonio Muñoz, así como a otros siete candidatos de localidades de la provincia.

Así, según un comunicado del PSOE-A, los cabezas de lista proclamados provisionalmente son Juan Borrego Romero (Utrera); Rosa Isabel Pardal Castilla (Écija); David Díaz García (Coria del Río); Antonio Manuel Morcillo Martínez (Tomares); Inmaculada Muñoz Carvajal (San Juan de Aznalfarache); Pedro Madroñal Navarro (Mairena del Alcor) y Diego Ramos Sánchez (Bormujos).

En los casos de Los Palacios y Villafranca y de Carmona no se conoce aún el nombre de sendos candidatos. No obstante, el Comité Federal del PSOE aprobó que las primarias se podrían celebrar en "tres ventanas voluntarias" --en julio, septiembre y noviembre--, de manera que cada municipio, cabildo, consejo insular, y comunidad autónoma pudiera concurrir a la ventana que desee para la elección de cabezas de lista de municipios de más de 20.000 habitantes.

Por tanto, finalizado el plazo de este proceso abierto en el PSOE-A, no consta, hasta el momento, municipio de más de 20.000 habitantes en la provincia de Sevilla en el que se vaya a celebrar primarias al no haberse presentado en esas localidades más de una precandidatura.