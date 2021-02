El PSOE reclama en el Parlamento la "mesa política" acordada en torno al conflicto del sector F de Almensilla (Sevilla)

SEVILLA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Sevilla y parlamentaria autonómica, Verónica Pérez, ha registrado este jueves junto a la alcaldesa de Almensilla, Agripina Cabello (PSOE), una iniciativa parlamentaria para reclamar al Gobierno andaluz de PP y Cs que "cumpla con su compromiso de crear una mesa política para solucionar el conflicto del sector F de dicha localidad, una extensa zona de parcelas y chalés cuya junta de compensación está marcada por el presunto desfalco de varios millones de euros y cuya plena urbanización sigue pendiente de conclusión, pese a los años transcurridos desde que comenzasen los intentos por dotar de redes de suministro y otros equipamientos básicos a este entorno.

Verónica Pérez ha recordado que en febrero del pasado año, la Cámara andaluza aprobó por unanimidad una Proposición No de Ley de Adelante en la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio que, entre otras cosas, incluía "la puesta en marcha de una mesa política para la toma de decisiones ante esta problemática, algo que aún no ha visto la luz", tratándose de una iniciativa similar a la promovida antes por Podemos y en su momento por el PP, instando entonces al que era Gobierno socialista de la Junta.

La alcaldesa ha manifestado que ha enviado al viceconsejero del ramo "varios escritos sin obtener respuesta". "He pedido en reiteradas ocasiones que el viceconsejero de Fomento me reciba porque los vecinos y vecinas afectados no pueden esperar más", ha denunciado la regidora socialista. Agripina Cabello ha recordado que, según lo aprobado en el Parlamento, "la Junta de Andalucía debe erigirse en administración actuante, es decir, es la responsable de aportar la financiación para la urbanización del Sector F y de decidir cómo y cuándo lo va a llevar a cabo".

"Hasta ahora sólo hemos tenido reuniones técnicas, pero el Gobierno de Moreno Bonilla debe cumplir lo aprobado en el Parlamento y constituir ya una mesa política que tome decisiones que puedan aportar una solución a un problema que afecta a muchos vecinos y vecinas de Almensilla", ha señalado la alcaldesa.

EL SECTOR F DE ALMENSILLA

Tras ser constituida una junta de compensación del Sector F para hacer frente a la necesaria urbanización de la zona y la instalación de dotaciones para suministros básicos de agua o electricidad, en 2004 fue concertado un préstamo con el banco Santander para sufragar tales obras, con cargo a las correspondientes aportaciones de los propietarios. Pero allá por 2015 estallaba el caso del presunto desfalco mediante el cual habrían sido desviados unos 3,7 millones de euros del dinero aprovisionado por la junta de compensación para este proyecto.

El principal encausado por tal extremo es el extesorero de la junta de compensación, Julio Mateos, quien confesó en un correo electrónico que se había apropiado de dinero de la cuenta de la entidad, huyendo después a la República Dominicana hasta ser finalmente detenido y encarcelado en agosto de 2016. Desde el pasado mes de mayo de 2019, Julio Mateos goza de libertad provisional al acceder a la misma el Juzgado número uno de Coria del Río, que en paralelo ordenaba continuar las actuaciones en su contra por el trámite del procedimiento abreviado.

Además, otro de los frentes del conflicto atañe a las obras de urbanización contratadas en 2011 a la constructora Istem S.L. y paralizadas en 2012 cuando aún estaban muy lejos de su conclusión.

LA SENTENCIA DE ISTEM

Porque sobre la junta de compensación del Sector F de Almensilla pesa una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 18 que le condena a abonar más de 1,75 millones de euros a Istem S.L., por las obras ejecutadas y no pagadas, los costes indirectos, los daños por gastos generales, el lucro cesante y las retenciones, si bien una sentencia posterior de la Audiencia restó 543.580 euros a la cuantía a satisfacer a la mencionada empresa constructora pero mantenía la condena a indemnizar a Istem S.L.

En cualquier caso, mientras tiempo atrás la directiva de la junta de compensación anunciaba un acuerdo con el banco Santander para reestructurar el préstamo de 2004, con una quita de unos tres millones y "la retirada de las cláusulas hipotecarias y solidarias", sobre los parcelistas seguirían pesando los pagos y derramas derivados de los costes del proyecto de urbanización de la zona y de instalación de dotaciones para los suministros básicos.

Esta situación, arrastrada durante años, ha coincidido además con el contexto de crisis económica, admitiendo en su momento el presidente de la junta de compensación, Francisco Carvajal, que la situación de este entorno de parcelas había derivado en todo un "conflicto económico y social".