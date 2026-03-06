El PSOE reclama "presencia permanente" de Policía Local de Sevilla en la Macarena para "frenar" las patrullas vecinales

Un aparcacoches indica un lugar de estacionamiento a un conductor. - FRANCISCO J.OLMO-EUROPA PRESS

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha reclamado de nuevo al Gobierno local que adopte "medidas inmediatas" para garantizar la seguridad y la convivencia en los barrios del distrito Macarena, "tras los problemas que se vienen registrando en las últimas semanas y la aparición de patrullas vecinales organizadas por residentes".

En una nota de prensa, el concejal socialista Nacho González advierte de que esta situación refleja "la falta de respuesta" del Ayuntamiento "ante conflictos que llevan tiempo produciéndose y que están generando preocupación entre los vecinos". Por ello, insiste en que el equipo de gobierno debe garantizar una "presencia continua" de la Policía Local en la zona, con el objetivo de "prevenir altercados, evitar situaciones de peligro y devolver la tranquilidad a los residentes".

"El objetivo debe ser que los vecinos sepan que la convivencia está garantizada y supervisada por efectivos policiales y que no tienen que salir a la calle ni organizar patrullas. Que el Ayuntamiento se hace responsable de sus competencias, que no puede dejar recaer en la ciudadanía", señalado González.

El edil añade que estas actuaciones son susceptibles de ser utilizadas por "elementos ultras/radicales" generando problemas más graves de los que los vecinos de buena fe quieren resolver. El concejal subraya que en estos días la presencia de la Policía Nacional en la zona "está siendo evidente, incluso con refuerzos, y ha agradecido el trabajo que están realizando los agentes".

No obstante, el concejal socialista recuerda que muchos de los problemas que denuncian los vecinos --ruidos a altas horas de la noche, consumo de alcohol en la vía pública, conflictos de tráfico, estacionamientos irregulares o el uso indebido de espacios públicos-- corresponden al ámbito de competencias del Ayuntamiento y, por tanto, a la Policía Local.

González también recuerda que hace casi tres semanas el Grupo Socialista solicitó la convocatoria urgente de un comité local de seguridad con la participación de ambos cuerpos de Policía y representantes vecinales para abordar de forma coordinada esta problemática, "sin que hasta el momento el gobierno municipal haya dado respuesta a esta petición".

Asimismo, el concejal critica que el alcalde "vuelva a intentar trasladar la responsabilidad de un problema concreto de convivencia" en un barrio de Sevilla al Gobierno de España "en lugar de asumir sus competencias". "El Gobierno central y la Policía Nacional han mantenido y seguirán manteniendo su compromiso con los barrios del distrito Macarena, tanto a través de presencia preventiva como mediante operaciones policiales contra el narcotráfico y otras formas de criminalidad".

Para González, "no se trata únicamente de una cuestión policial ni exclusivamente de un problema de inseguridad o delincuencia", sino de una situación con un "claro componente social" que requiere una respuesta "más amplia" por parte del Ayuntamiento, concluye.