El PSOE saluda que la Fiscalía denuncie ante el juzgado la contratación del servicio de aguas de Écija (Sevilla)

Archivo - Depósito de agua en Sevilla. Archivo. - CONSORCIO DE AGUAS PLAN ÉCIJA - Archivo

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de la localidad sevillana de Écija ha celebrado que, según ha informado la propia formación, la Fiscalía haya denunciado ante los juzgados la contratación vinculada al servicio municipal de agua de la localidad, tras la denuncia presentada por el grupo por la adjudicación de un contrato menor que considera "opaco y oscuro para decidir sobre el futuro del agua en la ciudad".

El Ministerio Fiscal ha considerado que los hechos "podrían tener relevancia jurídico-penal" y solicita que declaren como investigados responsables de las empresas relacionadas con el expediente, según han expresado los socialistas en un comunicado.

La Fiscalía, ahonda el escrito, presenta ahora una denuncia ante el Tribunal de Instancia de Écija al entender que "existen indicios suficientes para que se investiguen judicialmente los hechos y se depuren, en su caso, las responsabilidades que pudieran derivarse", misma vez que subraya que "derivan indicios de maquinación para favorecer ilícitamente a las personas que regentaban la sociedad adjudicataria".

El PSOE de la localidad ha valorado que esta situación "ha generado incertidumbre sobre uno de los servicios públicos esenciales de la ciudad" y ha manifestado que "la ciudadanía continúa sin conocer el estudio de viabilidad, el modelo de gestión previsto, los informes técnicos o cualquier decisión definitiva sobre el futuro del servicio municipal de agua".