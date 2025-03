El PSOE de San Juan señala un requerimiento del fiscal por el contrato de basura y el PP alega informes a favor

Los socialistas avisan de posible prevaricación y el Gobierno local asegura que el contrato cumple la normativa

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

El Grupo socialista del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache ha manifestado este jueves que la Fiscalía de Sevilla, fruto de su denuncia inicial, ha requerido al Gobierno local de la popular María Luisa Moya, quien gobierna junto a los independientes de Cambia; para que remita el expediente de la contratación en agosto de 2023 de la empresa PreZero para la recogida de residuos y la limpieza viaria; un procedimiento que según el Gobierno local cuenta con "todos los informes técnicos favorables que avalan su legalidad".

En su denuncia a la Fiscalía, los socialistas aprecian un presunto delito de prevaricación por parte del Gobierno local del PP y Cambia San Juan, considerando que el mismo habría podido vulnerar diferentes artículos de la Ley de Contratos del Sector Público en su contrato "supuestamente de emergencia" con esta empresa, para que la misma se encargase de la recogida de la basura y la limpieza viaria, un servicio público cuyos déficit llevan años marcando el debate público y político de la localidad.

Según el PSOE, no pesaba "un acontecimiento catastrófico" ni "una situación que supongan grave peligro", ni tampoco se trataba "de necesidades que afecten a la defensa nacional"; con lo que para recurrir a dicha contratación no había "motivo alguno de emergencia", ni publicidad, ni "se puede observar que el contrato se limite a lo estrictamente indispensable" para "prevenir o remediar" los supuestos daños.

SIN "PRECIO PROVISIONAL"

Según el PSOE, en su denuncia se advierte de que "no se hace referencia alguna" a "los motivos por los cuales no es posible resolver la situación mediante otros procedimientos menos restrictivos"; además de que "en el contrato anunciado por el Ayuntamiento no se establece precio cierto y tampoco se establece ningún precio provisional", ni se incluye "listado del personal sometido a subrogación por el nuevo contratista".

Para los socialistas, el Gobierno local "podría haberse saltado supuestamente los mecanismos y los requisitos legales para contratar arbitrariamente con PreZero, argumentando una supuesta emergencia que no existía".

"A pesar de todo lo anterior, el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache" no solo "procedió a adjudicar por la vía de urgencia el referido contrato", sino que incluso "dicho contrato ha sido prorrogado, desconociendo esta parte los motivos de tal prórroga, el procedimiento seguido, su duración y resto de extremos".

En diciembre de 2024, el pleno de San Juan aprobaba el expediente destinado a sacar ya a concurso público en toda regla los servicios de limpieza del municipio, que habían sido de gestión directa, incluyendo la recogida de residuos sólidos, la limpieza viaria, la gestión del punto limpio y el mantenimiento de parques y jardines; para solucionar el histórico déficit de limpieza del municipio; marco en el que el PSOE alertaba de que el contrato previo con PreZero contaba "con muchas irregularidades" y no había "cubierto las expectativas".

EL GOBIERNO LOCAL SE DEFIENDE

El Gobierno local, de su lado, ha defendido que en todo momento ha actuado "con total transparencia, convencido de que en todo momento se ha cumplido con la normativa vigente". "Todos los informes técnicos son favorables y avalan la legalidad del procedimiento. Confiamos plenamente en la Justicia y entendemos que esto forma parte de un proceso ordinario", señala el Ejecutivo local.

La alcaldesa, María Luisa Moya, ha lamentado en ese sentido que el PSOE, "intente buscar delitos donde no los hay, en lugar de ejercer una oposición constructiva que contribuya al bienestar de San Juan".