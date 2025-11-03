El PSOE de Sevilla acusa a Juanma Moreno de recurrir "a la propaganda" y de presentar un Presupuesto "electoralista"

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, ha criticado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, haya, a su juicio, recurrido "una vez más a la propaganda" y presente un Presupuesto "electoralista" con el "único objetivo de tapar su incapacidad de resolver los problemas de los andaluces".

Según ha emitido la formación en una nota, el dirigente provincial socialista ha analizado con la Ejecutiva Provincial del partido este lunes, 3 de noviembre, las cuentas públicas para 2026, y han concluido que se trata de unos Presupuestos "que no tienen la intención de solucionar la grave crisis en la sanidad pública ni el desmantelamiento de la educación o la dependencia".

Por su parte, Fernández ha valorado los Presupuestos "decepcionantes" para Andalucía y para Sevilla, una provincia que acumula un "largo catálogo" de incumplimientos del Gobierno andaluz y que cada año es "relegada al furgón de cola en inversiones".

Asimismo, el secretario general del PSOE ha concretado que en Andalucía "sobra la propaganda del PP y faltan muchas explicaciones por el escándalo de los cribados del cáncer de mama", y ha solicitado una ejecución presupuestaria en materia sanitaria "que se aleje de la privatización".

Al hilo, Fernández ha subrayado que los "graves fallos" en los cribados de cáncer "evidencian que la sanidad andaluza funciona peor que nunca" pese a los "presupuestos históricos que vende el PP", y ha criticado la "estrategia del Partido Popular de culpar, perseguir e insultar a las mujeres que han destapado este escándalo". Por este motivo, ha indicado que los planes de choque anunciados por el Gobierno andaluz "son humo", porque lo que no aparece reflejado en las cuentas "simplemente no existe".

En concreto, Fernández ha apuntado que "no es verdad que vaya a haber 1.200 médicos nuevos como promete el Gobierno de Moreno Bonilla", y también ha detallado que "tampoco es cierto que se vayan a incorporar 4.371 profesionales más".

Para finalizar, el dirigente socialista ha afirmado que los presupuestos para 2026 "sólo contemplan un aumento de 3.311 profesionales sanitarios con respecto a 2025", y ha considerado que la sanidad pública "sólo se recuperará cuando María Jesús Montero llegue a la Presidencia de la Junta de Andalucía".