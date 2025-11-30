El PSOE de Sevilla acusa al PP de "someter el presupuesto de 2026 a la extrema derecha" y plantea diez enmiendas

Imagen de archivo del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz. - PSOE SEVILLA

SEVILLA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha registrado una decena enmiendas al proyecto de Presupuesto Municipal para 2026, con las que busca reorientar unas cuentas "condicionadas por la extrema derecha y alejadas de las prioridades reales de Sevilla".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, el portavoz del grupo, Antonio Muñoz, ha recriminado que estos presupuestos "no miran a la ciudadanía, miran a Vox", motivo por el que las propuestas socialistas "pretenden recuperar el enfoque social que el Gobierno local ha dejado de lado".

Asimismo, una de las principales críticas se dirige a la "reaparición de partidas destinadas a privatizar el servicio de limpieza", unas enmiendas que plantean eliminar estas dotaciones y destinar los recursos a la limpieza de centros educativos, así como a programas sociales, a políticas de empleo y a mejoras en movilidad urbana. De esta forma, Muñoz defiende "que la ciudad necesita servicios públicos sólidos".

En materia de igualdad, los socialistas han cuestionado el aumento del gasto en publicidad del Servicio de la Mujer, que contrasta "con la falta de avances en la creación de los Centros Integrales de Atención a la Mujer comprometidos por el Pleno". En este sentido, las enmiendas "reivindican reforzar la lucha contra la violencia machista y recuperar la financiación para entidades sindicales que desarrollan planes de igualdad". Así, el PSOE ha rechazado también la implantación de nuevas oficinas de carácter ideológico, "chiringuitos" que considera "alejados de las necesidades reales y generadoras de desvíos de recursos desde áreas esenciales".

Además, desde el Grupo Socialista se ha destacado el recorte de más de 960.000 euros en cooperación internacional, y se acusa al gobierno del PP de "romper con una trayectoria histórica de solidaridad". En el terreno económico, el PSOE ha afeado el incumplimiento de acuerdos previos sobre la inversión en polígonos industriales, señalados como "espacios clave" para fomentar la actividad productiva y el empleo. Las enmiendas incorporan un millón de euros adicional para la rehabilitación de viales e infraestructuras.

Otro de los puntos indicados es la "falta de financiación" para las nuevas líneas de Tussam --Palmete-Rochelambert y Sevilla Este-Macarena-Centro de Especialidades--, que se encuentran operativas, "pero sin reflejo presupuestario". El PSOE ha reclamado 403.000 euros para "garantizar su continuidad y reforzar la conectividad entre barrios, insistiendo en la necesidad de un transporte público que conecte de verdad a todos los distritos".

Por otro lado, El ámbito del empleo es otro de los frentes abiertos por la oposición socialista. Según la formación, el presupuesto reduce un 28,5% las políticas activas de empleo y recorta casi dos millones al programa Sevilla Integra, dirigido a personas con mayores dificultades para acceder al mercado laboral. El PSOE ha propuesto redirigir fondos procedentes de partidas de publicidad y privatización para mantener y ampliar este programa, con el objetivo de "impulsar oportunidades en los barrios con más necesidades". La defensa de "una ciudad que genere empleo y oportunidades allí donde más falta hacen" es, según el grupo, uno de los ejes de sus enmiendas.

De esta forma, el PSOE ha indicado que sus propuestas representan una alternativa para construir una Sevilla "más justa, igualitaria y con servicios públicos fuertes para reducir la brecha de desigualdad", frente a un proyecto de presupuesto "que recorta derechos y debilita lo común". Muñoz, por su parte, ha declarado que "el PSOE presenta el presupuesto de las personas frente al presupuesto de la propaganda".