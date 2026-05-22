El PSOE de Sevilla acusa a Sanz de recortar 4,6 millones en políticas destinadas a personas mayores y pide más inversión

Archivo - Imagen de archivo. La delegada de Salud y Protección Animal, Encarnación Aguilar, primera por la izquierda, en el Pleno del Ayuntamiento. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha presentado una moción en la Comisión de Control y Fiscalización con el objetivo de "revertir el abandono de las políticas destinadas a los mayores por parte del PP de José Luis Sanz", donde se han ejecutado "recortes" de más de 4,6 millones de euros.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, la propuesta es la respuesta a la "realidad dramática" derivada de las políticas de la Junta de Andalucía, "donde hay que esperar 477 días de media para resolver un expediente de dependencia", y de la "falta de atención y apoyo" del Ayuntamiento del PP.

Asímismo, la propuesta ha incidido en "la necesidad urgente" de crear 2.700 nuevas plazas de residencia públicas ante la alta demanda, o "la falta de personal" de los Centros de Participación Activa, donde se atiende al problema de la soledad no deseada, que afecta casi al 20% de los andaluces, son "otros de los problemas que afectan diariamente a las personas mayores que residen en Sevilla".

En este sentido, la concejala socialista, Encarnación Aguilar, ha señalado que "la falta de compromiso" del Gobierno Local se traduce en el "tema presupuestario" y afecta a la dependencia, la intervención social y al proyecto 'Sevilla, Ciudad Amiga de los Mayores'

En este contexto, Aguilar ha cuestionado las políticas de José Luis Sanz, afirmando que "ha conseguido en sus casi tres años de mandato vaciar de contenido los órganos de representación". "La falta de transparencia y de interlocución real ha sido la tónica general, impidiendo a los mayores participar de forma efectiva", ha expuesto la socialista.

Paralelamente, la concejala ha cuestionado que en el presupuesto municipal de 2026 "se hayan concretado recortes" de más de 4,6 millones de euros en las partidas destinadas a personas mayores, lo que, según apunta, se manifiesta en "menos recursos para la ayuda a la dependencia y la intervención social" y la "desaparición definitiva" del proyecto 'Sevilla, Ciudad Amiga de los Mayores'.

Además, ha subrayado que "tampoco hay noticias sobre nuevos Centros de Participación Activa", mientras, los compromisos para el desarrollo de ambigús en las instalaciones del Polígono Sur y San Pablo "permanecen en el cajón".

PROPUESTAS

La moción del Grupo Municipal Socialista ha instado al Gobierno Municipal a incrementar las partidas destinadas a la ayuda a la dependencia, además de exigir la reactivación del Consejo Municipal de Participación Activa de las Personas Mayores.

Asimismo, el PSOE también ha exigido al Gobierno Local la recuperación del Plan Estratégico 'Sevilla, Ciudad Amiga de las Personas Mayores', así como avances significativos en la construcción de nuevos Centros de Participación Activa.

La propuesta socialista también pide a la Junta poner en marcha un plan para reducir las listas de espera en dependencia y la creación de 2.700 plazas de residencias.