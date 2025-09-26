PSOE Sevilla advierte de un nuevo incendio de pastos en la Hacienda El Rosario y exige activar el plan de actuaciones

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha advertido este viernes de un incendio en la Hacienda El Rosario de Sevilla, concretamente en la "antigua hacienda que los vecinos solicitan rehabilitar como espacio de convivencia y zona verde", por lo que ha instado al Gobierno local a poner en marcha "de manera inmediata" el plan integral de actuaciones para Hacienda El Rosario, aprobado, según ha expresado, en el último pleno municipal por todos los grupos.

Los Servicios de Emergencias 112 han confirmado a Europa Press que el incendio se detectó sobre las 13,00 horas, cuando varios vecinos alertaron del incidente, situado en una zona de pastos. En consecuencia, han sido activados efectivos de Bomberos de la Diputación de Sevilla, los Bomberos de Sevilla y la Policía Nacional.

"El fuego ha puesto de manifiesto, una vez más, la necesidad de reforzar la seguridad y la limpieza en el barrio, donde el vecindario denuncia desde hace tiempo la proliferación de botellones, carreras ilegales, suciedad en las calles y acumulación de residuos", ha apostillado el PSOE.

En concreto, los socialistas reclaman un plan específico de vigilancia nocturna, el refuerzo de la Policía Local y la coordinación con la Policía Nacional, además de intensificar el servicio de limpieza diaria, el control del entorno de contenedores y la aplicación estricta de la Ordenanza de Limpieza del Espacio Público.