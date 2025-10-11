El PSOE de Sevilla afea al alcalde su "tardanza" en poner en marcha la nueva máquina de la Imprenta Municipal

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en una visita a la Imprenta Municipal hispalense. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista ha replicado este sábado las declaraciones del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), sobre el desbloqueo y la puesta en marcha de la nueva máquina de la Imprenta Municipal, que, según ha afeado el PSOE, el gobierno local del PP ha tardado "dos años en ponerla en marcha", al tiempo que los socialistas han matizado que el proyecto "no estaba paralizado, sino en fase de ejecución y adaptación de las instalaciones" cuando se produjo el cambio de gobierno.

Según ha explicado la formación en una nota, fue durante el mandato socialista cuando se comenzaron las gestiones para su instalación, dado que "el nuevo equipo requería una obra de adaptación de las dependencias de la Imprenta Municipal".

"Lo que ha ocurrido realmente es que el PP no ha hecho nada durante dos años y ahora pretende atribuirse un mérito que no le corresponde", han señalado desde el grupo socialista.

Asimismo, el PSOE de Sevilla ha asegurado que los trámites técnicos y administrativos necesarios ya "estaban iniciados" y la obra "ya estaba incluso adjudicada" cuando el actual equipo de gobierno llegó a la alcaldía.

El grupo municipal del PSOE ha afeado que Sanz "intenta confundir a la ciudadanía", y haya intentado "desacreditar el trabajo responsable que se hizo desde el anterior mandato", y ha estimado que el proyecto ha avanzado "gracias a la planificación y el trabajo realizado durante el anterior mandato".