El PSOE de Sevilla afea la "falta de policías" que deja eventos y barrios sin cobertura

Archivo - El concejal socialista Juan Carlos Cabrera. - Francisco J. Olmo - Archivo

SEVILLA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha recriminado que la falta de efectivos de la Policía Local está "impidiendo cubrir eventos previamente programados y debilitando la atención de los servicios esenciales" que demanda la ciudadanía también en los barrios.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, el concejal socialista Juan Carlos Cabrera ha advertido de que el Gobierno de José Luis Sanz "no sólo está lejos de cumplir su promesa de incorporar 400 nuevos policías, sino que tampoco está cubriendo adecuadamente las plazas que se pierden cada año por jubilaciones y otras bajas".

"Sanz prometió crear 400 plazas nuevas, pero ni siquiera está cubriendo todas las que se pierden anualmente ni convocando el 125 por ciento de las plazas amortizadas por jubilación que permite la tasa de reposición", ha señalado Cabrera.

Al hilo, el PSOE ha precisado que las 181 incorporaciones anunciadas por el Ayuntamiento no equivalen a 181 agentes añadidos a la plantilla. En su mayoría, "sirven para sustituir bajas y jubilaciones, y buena parte procede de ofertas de empleo público preparadas durante el anterior mandato".

El resultado, según ha explicado Cabrera, es que la Policía Local "apenas cuenta con una veintena de efectivos más" que cuando el PSOE dejó el Gobierno municipal en 2023, una cifra "muy alejada de los 400 agentes adicionales comprometidos por Sanz".

"Han entrado policías, pero también se han perdido muchos efectivos. No existe un incremento neto de 181 agentes. Después de tres años, la plantilla solo tiene en torno a veinte policías más", ha precisado.

Esta falta de personal está afectando a la cobertura de conciertos, procesiones, carreras y otros acontecimientos conocidos y planificados con antelación. El Centro de Coordinación Operativa del Ayuntamiento está comunicando a algunas entidades que no dispone de Policía Local ni Protección Civil suficiente para garantizar sus recorridos, lo que está provocando modificaciones, aplazamientos y suspensiones.

"Nos estamos encontrando con eventos que llevan tiempo planificados y que no pueden cubrirse por falta de policías. Esto afecta a conciertos, procesiones y muchas otras actividades, pero también a las necesidades básicas de los vecinos que reclaman la intervención de la Policía Local", ha afirmado Cabrera.

El edil socialista ha añadido que los sindicatos policiales vienen criticando "carencias de personal, medios, infraestructuras y pagos pendientes, así como el traslado de patrullas desde los barrios para atender los grandes acontecimientos".

"Existe un descontento cada vez más generalizado dentro de la Policía Local por la falta de medios, las condiciones de trabajo y las cantidades económicas que se les adeudan", ha indicado.

Para Cabrera, la situación es consecuencia directa de la gestión municipal. "Estamos ante un desastre y un caos en la planificación y en la gestión de la Policía Local por parte del Gobierno del señor Sanz", ha añadido.

Por ello, el PSOE exige al alcalde que utilice "plenamente" la tasa de reposición, agilice las convocatorias y establezca una planificación que permita cubrir los eventos sin retirar los servicios esenciales de los barrios.

"Sanz debe explicar por qué no ha cumplido su compromiso de incrementar la plantilla y por qué Sevilla no dispone hoy de policías suficientes para atender simultáneamente los eventos programados y las necesidades cotidianas de la ciudadanía", ha concluido Cabrera.