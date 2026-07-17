El PSOE de Sevilla afea a Moreno que use el agua para "confrontar" mientras retrasa obras "de su competencia"

Archivo - El parlamentario del PSOE-A y número dos de los socialistas sevillanos, Rafael Recio, atiende a los medios en una foto de archivo - FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Sevilla y parlamentario andaluz, Rafael Recio, ha destacado este viernes, 17 de julio, la "enorme contradicción" del Gobierno de Moreno, "quien durante años ha construido un discurso de confrontación culpando al Gobierno de España de los retrasos en materia de infraestructuras hidráulicas, mientras ahora reconoce que cerca de 90 obras y contratos de su exclusiva competencia se han visto afectados por un error humano dentro de la propia Administración andaluza".

Para el número dos de los socialistas sevillanos, este episodio "desmonta el principal argumento político que el Partido Popular ha utilizado en materia de agua y evidencia que muchos de los retrasos que sufren los municipios andaluces no responden a la falta de financiación, sino a la incapacidad del Gobierno andaluz para gestionar con eficacia las inversiones que dependen exclusivamente de la Junta de Andalucía", señala en una nota de prensa.

"La provincia de Sevilla figura entre las afectadas por este fallo administrativo. En la relación de actuaciones elaborada por la propia Junta aparecen infraestructuras tan relevantes como las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de Villanueva del Río y Minas, Cantillana y Martín de la Jara: proyectos imprescindibles para mejorar el saneamiento, la depuración y la calidad del agua en estos municipios", ha explicado Recio.

El secretario de Organización socialista ha considerado "especialmente grave" que un Ejecutivo que exige permanentemente inversiones hidráulicas a otras administraciones "sea incapaz de garantizar la correcta tramitación administrativa de las obras cuya ejecución depende únicamente de la Junta de Andalucía".

Por todo ello, ha exigido al Gobierno andaluz que informe con "total transparencia" sobre el alcance real de este error, detalle qué actuaciones se han visto afectadas, concrete el retraso previsto en cada una de ellas y presente un calendario de ejecución "que garantice que los municipios sevillanos no vuelvan a pagar las consecuencias de la improvisación y la mala gestión", ha concluido Rafael Recio.