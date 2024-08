PSOE Sevilla afea a Sanz que culpe a la oposición de la tardanza en la aprobación de un presupuesto "ya desactualizado"

SEVILLA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Sevilla ha afeado este viernes al gobierno municipal de José Luisa Sanz que "culpe a la oposición de la tardanza en la aprobación de un presupuesto que ya está desactualizado". La portavoz adjunta, Sonia Gaya, ha rechazado las declaraciones del delegado de Hacienda en las que reprocha a los socialistas "no mostrar disposición para la negociación de las cuentas municipales ni aportar propuestas".

"Es rotundamente falso que no hayamos acudido a la llamada del gobierno municipal para trabajar sobre los presupuestos, e igual de falso es que no hayamos aportado ideas. El problema es que al señor Sanz nuestras ideas no le gustan", ha dicho la portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Sonia Gaya, en relación con el pronunciamiento del delegado de Hacienda, Juan Bueno, tras conocerse que habrá de celebrarse un Pleno para la aprobación definitiva de las cuentas del Ayuntamiento.

"Lamentamos que el gobierno municipal no haya sido capaz de elaborar unos presupuestos que realmente respondiesen a las necesidades de la ciudad, y que el señor Sanz no haya sido capaz tampoco de llegar a acuerdos y consensos con los grupos de la oposición", ha abundado la concejala socialista, que entiende además que el "proceloso proceso" ha atendido a "una hoja de ruta definida" por el gobierno municipal.

En palabras de Gaya, "ahora podrán prorrogar sus propios presupuestos hasta las elecciones municipales. Pero eso no solventará los problemas de la ciudad porque serán unos presupuestos desactualizados, como ya son los de 2024, de hecho", ha añadido.

El Grupo Socialista reclama al alcalde que sea "capaz de trabajar con la oposición", que tiene la "doble función de fiscalizar la labor del gobierno y de establecer medidas de impulso que puedan beneficiar a la ciudad".

Para la concejala socialista, José Luis Sanz ya "ha demostrado" que "ninguna de las propuestas" que le llegan desde el Grupo Municipal Socialista le interesa. "La prueba está en la oferta que le hizo nuestro portavoz, el señor Muñoz, en el último pleno, de trabajar conjuntamente en cuatro grandes acuerdos. Ni siquiera ha habido respuesta", ha aseverado Gaya, concluyendo que "a Sevilla le iría mejor si el señor Sanz se dedicara a gestionar en lugar de estar tan pendiente de lo que hace la oposición".