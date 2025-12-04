PSOE de Sevilla anuncia una enmienda a la totalidad a los presupuestos municipales 2026 por "deficiencias" en la gestión

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, en declaraciones a los medios - PSOE

SEVILLA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, ha anunciado este jueves que su grupo presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos municipales para 2026 elaborado por el Gobierno local. Muñoz ha justificado la decisión en la "deficiente gestión" del Ayuntamiento, que ha derivado en un "deterioro de los servicios públicos, el abandono de los barrios y el caos entorno a la movilidad y al conjunto de obras".

En declaraciones a medios de comunicación, Muñoz ha señalado que el proyecto de presupuesto para el año 2026 "no va a mejorar la calidad de vida de los sevillanos" dado que, asegura, no existen partidas presupuestarias que contribuyan a mejorar la prestación de servicios públicos, los servicios sociales en barrios "que lo necesitan" o dedicado a la limpieza de vías públicas y centros escolares.

Muñoz ha criticado además que las partidas que han sufrido mayores recortes son las dedicadas a cooperación al desarrollo, atención a inmigrantes y prevención de VIH, lo que, en su opinión, refleja una política "típica de cuando gobierna la derecha o la extrema derecha". "Por tanto, hablamos de un presupuesto totalmente plegado a los intereses de la extrema derecha", ha señalado en este sentido.

En contraste, ha indicado que algunas partidas experimentan incrementos significativos, como la de publicidad y propaganda, que crece un 48 por ciento, unos 563.000 euros más que en 2025 según la formación, y la relacionada con servicios de catering. Muñoz ha subrayado que estas partidas parecen beneficiar de manera especial a sectores económicos específicos, pero no a los barrios.

A preguntas de la prensa sobre la presentación previa por parte del Grupo Socialista de enmiendas parciales, Muñoz ha enmarcado que el Grupo Socialista había tratado inicialmente de corregir aspectos concretos, especialmente para frenar la privatización de la limpieza de los colegios públicos.

No obstante, ha añadido que, dado que el Gobierno ya manifestó que no aceptaría estas modificaciones, la siguiente opción del Grupo Socialista ha sido presentar la enmienda a la totalidad, concluyendo así la negociación parcial y cuestionando el proyecto, en su conjunto.