PSOE de Sevilla apunta que alcalde "mantiene bloqueado" centro cívico de Bermejales tras casi tres años de tramitación

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SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado en la Comisión de Control y Fiscalización la gestión del Gobierno de José Luis Sanz en el proyecto del centro cívico de Bermejales, cuyo expediente se inició en febrero de 2024 y que, en octubre de 2026, continúa sin el proyecto terminado ni el contrato de redacción resuelto.

La concejala socialista Carmen Fuentes ha señalado que este expediente refleja "una forma de gobernar" que se repite en los equipamientos de los barrios: "Llega tarde, tramita mal y, cuando las cosas no le salen bien, la culpa es de otros". Fuentes ha reclamado al Gobierno municipal que asuma su responsabilidad y concrete cuándo podrán avanzar unas actuaciones que incluyen también la urbanización de un parque y la reparación del puente histórico sobre el antiguo cauce del río Guadaíra.

El contrato para redactar los proyectos fue adjudicado el 13 de noviembre de 2024 y formalizado el 27 de enero de 2025, casi un año después del inicio del expediente. El plazo inicial para entregar el proyecto básico y de ejecución concluía el 14 de junio de 2025. Tras varias ampliaciones, los informes técnicos de octubre constataron la falta de entrega del proyecto y la desatención a los requerimientos. El 3 de noviembre de 2025, los técnicos propusieron resolver el contrato por incumplimiento de la obligación principal y demora.

El PSOE ha puesto el foco en los siete meses transcurridos entre el inicio del expediente de resolución, el 4 de noviembre de 2025, y la solicitud urgente del dictamen preceptivo al Consejo Consultivo, el 16 de junio de 2026. Fuentes ha cuestionado que el Gobierno municipal dejara pasar ese tiempo pese a conocer que el informe era necesario para resolver el contrato.

"No basta ya con hablar de retrasos y de trámites. Esto es sencillamente una mala gestión", ha manifestado la concejala socialista, quien ha subrayado que el incumplimiento del contratista no exime a Urbanismo de supervisar el contrato, atender las incidencias y tramitar su resolución con diligencia.

Fuentes ha recordado que el anteproyecto procedía del anterior Gobierno socialista y ha acusado al Ejecutivo del PP de dejarlo "dormir". "No tenemos el proyecto terminado y no tenemos el contrato resuelto", ha advertido. Para la edil, el resultado es que Bermejales sigue esperando un equipamiento necesario mientras tampoco avanzan el parque ni la rehabilitación del puente.

"Su modo de actuar es echar balones fuera", ha denunciado Fuentes, quien ha reclamado compromiso, plazos concretos y una gestión que permita sacar adelante el proyecto. El PSOE ha insistido en que los vecinos de Bermejales necesitan respuestas sobre sus equipamientos y que el Gobierno municipal debe explicar cómo va a desbloquearlos.