El PSOE de Sevilla arranca la campaña llamando a "votar cambio" el 17M frente a la "nefasta" gestión de Moreno

El secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, en el acto de apertura de campaña electoral para el 17M. - PSOE SEVILLA

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, ha instado a "salir a votar cambio" el próximo 17 de mayo "porque nos va la vida en ello", apelando al apoyo al PSOE frente a las "quejas" ciudadanas por la "nefasta" gestión del presidente de la Junta, Juanma Moreno.

El PSOE de Sevilla ha iniciado la campaña de las Elecciones Generales con un acto en el Cortijo de La Gota de Leche, en el que el dirigente provincial socialista ha animado a las y los socialistas de la provincia a "salir a la calle estos 15 días para convencer porque convenciendo, venceremos todos y todas".

En este contexto, ha hecho hincapié en que "ahora toca encauzar las quejas ciudadanas sobre la nefasta sanidad pública, educación o dependencia en votos contra el presidente de la Junta, Juanma Moreno". "No hay más oportunidades después del 17 de mayo. El día 18 no hay libro de reclamaciones, no se podrán cambiar ya las cosas", ha advertido el secretario general del partido.

Fernández ha lamentado que la gestión del presidente andaluz durante ocho años "ha sido una enmienda a la totalidad al espíritu del 28F". Sin embargo, ha apelado a llevar a cabo una "campaña crítica con Moreno pero contando a la gente nuestras propuestas como alternativa de Gobierno". "Tenemos que hacer una campaña de reivindicación de las políticas socialistas, también para poner en valor el trabajo del presidente Pedro Sánchez", ha señalado.

Tras ello, ha tomado la palabra en el acto el número dos del PSOE de Sevilla a las Elecciones Andaluzas, Rafael Recio, quien ha criticado que Moreno "presuma de estabilidad y asegure que una opción diferente al PP es un lío mientras desmantela los servicios públicos". "La Andalucía real no vive en la estabilidad, sino en la angustia; vive esperando con angustia una cita médica, una vivienda asequible o una plaza pública de educación", ha lamentado Recio.

"Tenemos 15 días para hacer mucho ruido, para dejarnos la piel, para meternos en el lío porque Andalucía merece la pena", ha manifestado, asegurando que los socialistas "vamos a dar la batalla con principios y valores y lucharemos contra el cinismo de una derecha que sonríe mientras roba oportunidades a nuestra tierra".

Por su parte, la número tres de la candidatura socialista al Parlamento, Marta Alonso, ha puesto el acento en el "maltrato de Moreno a la sanidad pública". "No hay citas con el médico de cabecera, las listas de espera quirúrgicas o para ver al especialista son eternas y el Gobierno del PP ha cometido la mayor negligencia sanitaria con la crisis de los cribados del cáncer de mama", ha criticado Alonso. Así, ha asegurado que "la primera medida que tomará Montero cuando llegue al Gobierno será un plan para rescatar la sanidad pública".

El candidato Alejandro Moyano se ha mostrado convencido de que el próximo 17 de mayo "vamos a transformar la indignación en esperanza". "En Andalucía hay mucha frustración por el desmantelamiento de los servicios públicos, pero eso va a cambiar", ha aseverado, sujetando que el PSOE "va a recuperar los servicios públicos con la candidata más solvente, María Jesús Montero".

La candidata Verónica Pérez ha asegurado que "los socialistas comenzamos con ilusión una campaña que nos va a llevar a ganar las elecciones el 17 de mayo". "Vamos a honrar la historia de esa Andalucía que soñó Blas Infante, una tierra que defiende sus derechos y servicios públicos y eso haremos las y los socialistas cuando lleguemos a San Telmo: devolverles a los ciudadanos derechos como la sanidad, la educación públicas o el acceso a una vivienda digna", ha apostillado.

Por último, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha remarcado que estos comicios "son importantísimos porque decidirán el futuro de la sanidad o la educación públicas" y ha animado a "dar un vuelco" al Gobierno de nuestra tierra y a "no resignarse".

