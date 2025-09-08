PSOE de Sevilla arranca el curso político con la vista puesta en San Telmo y en la candidatura de María Jesús Montero

Reunión de la Ejecutiva Provincial socialista, presidida por el secretario general, Javier Fernández. - PSOE

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, ha asegurado este lunes que la organización provincial tiene "la maquinaria del partido lista" para respaldar la candidatura de María Jesús Montero a la Presidencia de la Junta y ha fijado como prioridad "recuperar unos servicios públicos de calidad".

Fernández, quien ha presidido la primera reunión de la Ejecutiva Provincial del PSOE en el inicio del curso político, ha subrayado en una nota emitida por el partido que los socialistas sevillanos trabajarán "intensamente" para que la ciudadanía confíe en su proyecto.

El secretario general ha asegurado que los votantes "van a suspender en las urnas el deterioro de la sanidad pública, la educación y la dependencia".

Además, el dirigente socialista ha avanzado que el próximo 23 de septiembre se celebrará en Lora del Río el Comité Provincial del partido, donde se aprobará la constitución del Comité Electoral de cara a las elecciones autonómicas.

Según Fernández, el PSOE pretende ofrecer "un proyecto alternativo e ilusionante" con el objetivo de "recuperar la confianza" de la ciudadanía.