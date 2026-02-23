PSOE Sevilla asegura que el 28F "no va de propaganda por parte de Moreno, sino de defensa de los servicios públicos"

Archivo - Rafael Recio en rueda de prensa - PSOE - Archivo

SEVILLA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Sevilla y parlamentario, Rafael Recio, ha asegurado este lunes que la celebración del 28F "no va de escenografía, propaganda o discursos grandilocuentes por parte de Moreno Bonilla, sino de la defensa de unos servicios públicos de calidad y de ofrecer oportunidades y un futuro digno a los andaluces y andaluzas".

"El sábado asistiremos a la celebración del Día de Andalucía con mucha retórica por parte del presidente de la Junta, pero las y los socialistas creemos que la mejor manera de homenajear a nuestra tierra es fortaleciendo la educación pública, garantizando que nuestros jóvenes estudian en un instituto digno o apostando por plazas públicas de Formación Profesional suficientes", ha señalado Recio en una nota remitida por el partido.

El parlamentario ha señalado que, "a día de hoy, en la provincia de Sevilla Moreno Bonilla ha bloqueado las oportunidades en muchos institutos públicos que soportan instalaciones tercermundistas, aulas muy deterioradas, ampliaciones que no llegan o caracolas que permanecen sin fecha de caducidad".

En esta línea, el secretario de Organización ha citado como ejemplos la "situación límite" del IES Matilde Casanova, en La Algaba, el IES Caura en Coria del Río, "donde esperan un nuevo edificio que sustituya las aulas prefabricadas".

Asimismo, el IES Néstor Almendros e Ítaca en Tomares, "en condiciones lamentables", el IES Juan Ciudad Duarte de Bormujos, el IES Alarifes Ruiz Florindo en Fuentes de Andalucía, el IES Tartessos en Camas o el IES Castillo de Luna en La Puebla de Cazalla. Los institutos de Sevilla capital "también soportan condiciones muy deficitarias", como el IES Joaquín Turina o el IES Diamantino García Acosta, ha añadido Rafael Recio.

"Formarte en la pública en los estudios más demandados, relacionados con la inteligencia artificial o la transformación digital es casi imposible salvo que tengas una cuenta corriente abultada. En Formación Profesional, la oferta pública es cada vez más pobre frente a una privada cada vez más rica, algo que atenta contra la igualdad de oportunidades y contra el espíritu del 28F", ha concluido Recio.

