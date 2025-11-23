PSOE de Sevilla avisa del "riesgo de pérdida de calidad" de servicios municipales por el "modelo privatizador" de Sanz

Archivo - La concejala del PSOE Sonia Gaya conversa con el portavoz del Gobierno local y delegado de Hacienda, Juan Bueno, en una foto de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Sonia Gaya, ha acusado este domingo al alcalde, José Luis Sanz (PP), de "poner en peligro la calidad de los servicios municipales" con una estrategia "claramente orientada a la privatización", después de que el PP "se negara en solitario a firmar la declaración institucional promovida por el PSOE en defensa del empleo público".

"El rechazo del Grupo popular impidió que el texto pudiera elevarse al último Pleno", remarca la formación en una nota de prensa, en la que Gaya critica el hecho de que el alcalde comunicara recientemente a las organizaciones sindicales "su intención de privatizar el servicio de limpieza de los colegios, una decisión que confirma la deriva privatizadora del Gobierno municipal".

La portavoz ha recordado que el año pasado ya se externalizó parte del servicio de mantenimiento. "Sanz no apuesta por un servicio público de calidad ni reconoce el trabajo de los empleados municipales". La socialista ha explicado que la declaración institucional presentada por su grupo tenía como objetivo reforzar el empleo público, garantizar la prestación directa de los servicios municipales y revertir los procesos de privatización ya iniciados.

"Sólo pedíamos que se reconociera el esfuerzo de la plantilla y que se blindara lo público. Pero el PP fue el único grupo que se negó a firmar el documento", ha subrayado. Según Gaya, esta negativa evidencia que el Gobierno de Sanz "ha iniciado un camino de privatizaciones que no piensa frenar, pese al evidente deterioro que supondrá para los servicios que recibe la ciudadanía".

El Grupo municipal Socialista ha reiterado, por último, su compromiso con un modelo de gestión basado en lo público, "en la calidad del servicio y en la defensa de quienes lo sostienen cada día, frente a un alcalde "que prefiere externalizar lo que funciona".