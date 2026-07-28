El PSOE de Sevilla califica la ruptura entre PP y Vox de "teatro electoral" y tiende su mano para los presupuestos

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, durante el Pleno extraordinario para el debate sobre el estado de la ciudad del Ayuntamiento de Sevilla.
El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, durante el Pleno extraordinario para el debate sobre el estado de la ciudad del Ayuntamiento de Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press
Europa Press Andalucía
Publicado: martes, 28 julio 2026 14:01
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SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha calificado la "supuesta ruptura" del pacto presupuestario entre Vox y PP a consecuencia de la licencia de la Mezquita del Polígono Sur, como un "teatro cuidadosamente ensayado" y ha "tendido la mano" a la administración local para negociar los Presupuestos de 2027.

En un audio remitido a los medios, Muñoz ha afirmado que después de tres años "gobernando juntos", PP y Vox han escenificado una ruptura por una licencia.

De esta manera, el socialista ha cuestionado que este hecho tenga lugar a unos meses de las elecciones municipales, por lo que ha cuestionado que la "ruptura" sirva como inicio de campaña. "Sevilla necesita un Gobierno que piense en la ciudad y no en estrategias de partido", ha añadido.

Asimismo, ha asegurado que el Grupo Socialista ofrecerá su predisposición para sacar adelante "asuntos importantes de la ciudad", incluidas las cuentas del próximo año.

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