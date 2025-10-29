PSOE de Sevilla critica los "ataques" del Gobierno local a Amama y enmarca que "no asumen responsabilidades políticas"

Imágenes de la concentración convocada por la asociación (Amama). A 26 de octubre de 2025 en Sevilla, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha criticado que, a su juicio, el Gobierno local haya optado por atacar a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) y a quienes la integran. A su vez, ha lamentado que no haya asumido "responsabilidades políticas ante los graves errores" en el programa de detección precoz del cáncer de mama que gestiona la Junta de Andalucía.

En una nota de prensa, el partido ha enmarcado que Amama lleva años trabajando en la atención, acompañamiento y apoyo a mujeres que padecen esta enfermedad, desarrollando talleres, campañas de sensibilización y programas de reinserción social reconocidos por toda la sociedad sevillana.

Además, ha subrayado que Amama forma parte del Consejo de la Mujer del Ayuntamiento y que su trabajo ha sido reconocido por toda la sociedad sevillana.

Por todo ello, en nombre de los socialistas, la concejala socialista Encarnación Aguilar ha pedido trabajar en el caso y no "revictimizar" a las mujeres víctimas de la situación.