PSOE de Sevilla critica las condiciones de las viviendas protegidas de Palmas Altas con alquileres de 650 euros al mes

Archivo - Imagen de archivo de una promoción de vivienda de protección oficial en Sevilla - JOAQUÍN CORCHERO - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 4 (EUROPA PRESS)

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha criticado las condiciones en las que se han entregado las viviendas protegidas de Emvisesa en el barrio de Palmas Altas, donde algunos alquileres han alcanzado una cuantía de 650 euros mensuales.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, las familias beneficiarias han recibido hogares desprovistos tanto de cocina como de equipos de aire acondicionado, así como de suministros de electricidad y agua dados de alta, que han provocado que los inquilinos afronten gastos "difícilmente compatibles con el concepto de vivienda pública asequible".

De esta manera, la concejala socialista Carmen Fuentes ha precisado que los vecinos han detectado "deficiencias" en los hogares como goteras, grietas en las paredes, fallos en los mecanismos de las puertas de acceso y filtraciones en el garaje relacionadas con la piscina de la promoción. "Las viviendas deberían haberse entregado en perfectas condiciones de habitabilidad", ha subrayado.

Asimismo, ha añadido que resulta "incomprensible" que las reclamaciones "no puedan ser atendidas directamente por el Ayuntamiento o por Emvisesa", sino que los residentes tengan que "dirigirse a una empresa privada" encargada de la gestión y administración de las promociones, de manera que "pasen días y días sin obtener una respuesta".

En este sentido, la edil ha exigido al alcalde, José Luis Sanz, "reparar todos los desperfectos, revisar las condiciones económicas de las promociones" y establecer un canal directo de atención entre Emvisesa y las familias adjudicatarias, con el fin de abordar "las condiciones reales" en las que viven las familias.