PSOE de Sevilla critica que construcción del IES de Los Bermejales llega "tres años tarde": "Es un gasto electoralista"

Archivo - La parcela de Los Bermejales destinada a un nuevo IES. Imagen de archivo. - PSOE - Archivo

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha afirmado que el reciente anuncio de la Junta de Andalucía sobre la construcción del Instituto de Educación Secundaria (IES) de Los Bermejales llega "tres años tarde" pues, según ha asegurado, ha sufrido un retraso después de que el Ayuntamiento completara todos los trámites necesarios para que la Junta de Andalucía aceptase la parcela y se pusiera fin a una demanda histórica, por lo que ha tildado el proyecto de "gasto electorialista".

La concejala socialista Carmen Fuentes ha enmarcado en una nota que su grupo ha instado "en varias ocasiones" al Ayuntamiento que solicitase a la Junta la aceptación de los terrenos para poder construir el instituto.

Según han asegurado los socialistas, la parcela destinada al futuro instituto fue cedida por el Ayuntamiento en 2002, mientras que en 2021 y 2022 se completaron los trámites de segregación, inscripción registral y mutación demanial, notificados oficialmente a la Junta. Desde febrero de 2022, la Administración autonómica "sólo tenía que aceptar formalmente los terrenos y dar comienzo al proyecto".

El grupo socialista ha incidido en que AMPAs y asociaciones vecinales han liderado una lucha constante ante la falta de plazas de Educación Secundaria en la zona.