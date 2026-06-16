El PSOE de Sevilla critica el "fracaso" del PP en la bioclimatización de las aulas y u "perjuicio en la enseñanza"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, y la secretaria de Educación del PSOE de Sevilla, Eva Contreras, a las puertas de los Altos Colegios Macarena - PSOE DE SEVILLA

SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Educación del PSOE de Sevilla, Eva Contreras, y el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Antonio Muñoz, han criticado este martes el "fracaso" de la política de la Junta de Andalucía en materia de bioclimatización de los centros educativos tras seis años "de incumplimiento de la Ley", y su consiguiente "perjuicio" a la calidad de la enseñanza.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, durante un una atención a medios en los Altos Colegios Macarena, ambos dirigentes han advertido de que los colegios e institutos de la capital y de la provincia "son saunas por la falta de compromiso del Partido Popular con la calidad educativa y el bienestar de los niños y del profesorado".

En este sentido, han puesto como ejemplo este centro, donde, según han señalado, los padres y madres "han tenido que comprar con recursos propios los aires acondicionados". Además, han señalado el papel del Ayuntamiento, quien es propietario del edificio y "no acomete la instalación eléctrica necesaria para que arranque la climatización de las aulas", ha explicado Antonio Muñoz.

Por su parte, la secretaria de Educación ha incidido en que "se trata del sexto año consecutivo de incumplimiento de la Ley de Bioclimatización por parte de la Junta". "La bioclimatización de las aulas en Sevilla no es una situación de confort, sino de salud, porque se trata de garantizar las condiciones dignas para el alumnado y profesorado", ha manifestado Contreras.

Asimismo, ha incidido en que el Gobierno de España "ha puesto en marcha un paquete de 200 millones de euros para la bioclimatización de los centros escolares y la mejora de eficiencia energética". "Esperemos que el Gobierno del PP sea capaz de ejecutar esos fondos y no como los 119 millones que Andalucía tuvo que devolver sin haber creado plazas gratuitas de guarderías", ha lamentado.