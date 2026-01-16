PSOE Sevilla critica la privatización en el servicio de limpieza de colegios: "Se perderán 300 empleos públicos"

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, en declaraciones a los medios - PSOE - Archivo

SEVILLA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla (PP), Antonio Muñoz, ha criticado este viernes la decisión del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que anunciaba durante la jornada la externalización de ciertos servicios municipales de la capital andaluza, entre ellos la limpieza de los colegios. Así, ha lamentado que, según los cálculos de los sindicatos enmarcados por Muñoz, este movimiento podría suponer la pérdida de más de 300 empleos públicos.

"Ahora, el trabajo lo desarrollarán empresas privadas, lo que supone una merma de calidad laboral para los empleados", ha subrayado en una nota de prensa emitida por el partido.

El portavoz ha acusado al PP de tener un "modelo" que apuesta por la privatización. "Es el modelo del PP en sanidad, educación, y en general de los servicios públicos", ha añadido.

"Sanz es el responsable de dejar caer el servicio para luego privatizarlo con la excusa de mantener los colegios más limpios", ha lamentado.