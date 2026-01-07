El PSOE de Sevilla critica la recalificación del Canal de la Expo y "trabajará para revertir la situación"

Archivo - Antiguo Canal de la Expo en la Cartuja de Sevilla, imagen de archivo. - JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha expresado su "firme compromiso" de trabajar para "revertir la recalificación urbanística" del Canal de la Expo aprobada por el Gobierno local, "una operación que, a juicio de los socialistas, hipoteca el futuro de la ciudad y traiciona el legado de la Exposición Universal de 1992".

"Me duele lo que está ocurriendo y me lo voy a tomar como una oportunidad para, a partir de 2027, si mis aspiraciones para la Alcaldía se ven cumplidas, revertir la situación", ha comentado el portavoz del PSOE, Antonio Muñoz, en una nota de prensa.

Desde el Grupo Socialista se considera que el cambio de uso de estos suelos supone renunciar al modelo de desarrollo recogido en el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que destina este espacio a servicios avanzados y a actividades vinculadas a la innovación tecnológica.

"No se puede justificar esta operación por el abandono del espacio. El hecho de que haya estado infrautilizado durante años no legitima una decisión que sacrifica oportunidades de empleo estable y de calidad", ha señalado Muñoz.

Al respecto, el PSOE ha advertido de que esta recalificación consolida un modelo económico "basado casi exclusivamente en la hostelería y el turismo, en detrimento de la diversificación productiva que necesita Sevilla". De este modo, "se sustituyen suelos estratégicos para la innovación por terrazas, bares o posibles usos hoteleros. Y la pregunta es evidente: ¿es este el modelo de ciudad que queremos para las próximas décadas?".

Asimismo, el portavoz socialista ha coincidido con la Asociación Legado Expo, en un reciente encuentro, en el impacto urbano y patrimonial de la operación. El Canal de la Expo y su entorno forman parte del paisaje urbano y del patrimonio contemporáneo de Sevilla, "con elementos plenamente integrados en el skyline de la ciudad".

El Grupo Socialista también ha coincidido con Legado Expo, tal como añade en el comunicado, "en que no hay argumentos válidos para justificar la recalificación, como la supuesta necesidad de nuevos aparcamientos o la ampliación del parque con usos ajenos a su naturaleza".

Por último, Muñoz ha insistido en que esta decisión es reversible y ha reiterado su voluntad de actuar para devolver estos suelos a su función original. "Hay decisiones que se pueden corregir. Revertir esta operación es una oportunidad para recuperar un modelo de ciudad basado en la innovación, el conocimiento y la generación de empleo de calidad, frente a un urbanismo a la carta que no responde al interés general", ha concluido.