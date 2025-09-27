PSOE de Sevilla critica el retraso en las obras de Plaza Encina del Rey de Alcosa por "ineficacia" del Gobierno de Sanz

Archivo - El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, en una imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha denunciado "el significativo retraso" en la ejecución del proyecto de rehabilitación de la Plaza Encina del Rey, en Parque Alcosa, que afecta a 312 familias y que fue aprobado en el anterior mandato socialista; una situación que achaca a la "ineficacia del Gobierno de José Luis Sanz".

El portavoz socialista, Antonio Muñoz, ha visitado la barriada para comprobar la evolución de los trabajos y escuchar las demandas de los vecinos afectados. En una nota, el PSOE ha recordado que se trata de un proyecto "ambicioso de rehabilitación para resolver los graves problemas estructurales de los edificios y garantizar unas condiciones de habitabilidad acordes a las exigencias técnicas y sociales actuales".

El proyecto afecta a 14 bloques que presentan patologías "graves", como defectos de cimentación, fisuras, grietas, desprendimientos de recubrimientos, oxidación de armaduras, problemas energéticos en fachadas, cubiertas en mal estado, filtraciones e instalaciones obsoletas de agua y luz.

Pese a las dificultades, el PSOE ha recordado que este proyecto "pudo ponerse en marcha gracias al acuerdo alcanzado entre las tres administraciones --local, autonómica y estatal-- durante el anterior mandato socialista, lo que permitió desbloquear una situación que parecía imposible".

"Los retrasos son muy preocupantes y deben corregirse de inmediato, pero lo importante es que esta obra se culmine, porque los vecinos llevan demasiado tiempo esperando y se merecen unas viviendas dignas y seguras", ha incidido Muñoz.

La obra fue adjudicada en junio de 2024 y ocho meses después de su inicio presentaba un nivel de ejecución ínfimo. Actualmente, el nivel de ejecución real "es muy bajo, lo que pone en riesgo incluso la subvención concedida".

Además, el portavoz socialista ha subrayado la intención del Grupo Municipal "de continuar trabajando en esta misma línea en el Parque Alcosa, impulsando nuevos proyectos de rehabilitación en otras plazas y viviendas del barrio, para que todos los vecinos puedan beneficiarse de una mejora real en sus condiciones de vida".