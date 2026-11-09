El PSOE de Sevilla critica "la venta ambulante ilegal" y "suciedad extrema" en Ingeniero de la Cierva

Muñoz y Buzón visitan la calle Ingeniero La Cierva por la situación de venta ambulante ilegal y "suciedad extrema" que critican vecinos de Su Eminencia - PSOE DE SEVILLA

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, y la concejala socialista Natalia Buzón han visitado este domingo la calle Ingeniero de la Cierva, en Su Eminencia, para atender a distintos vecinos de la zona que denuncian "desesperación" ante la situación que se vive tanto en el barrio "como especialmente en esta calle".

En una nota de prensa se destaca que Muñoz pudo comprobar de primera mano "cómo es la rutina de cada domingo en esta calle", que vive una situación de "suciedad extrema y falta de salubridad", además de problemas de convivencia provocados por "la venta ambulante ilegal", que incluso genera "grandes dificultades para el tránsito" al ocupar una acera "de forma completa".

"Los vecinos y comerciantes alertan sobre la falta de respuesta del Ayuntamiento, personificando en la figura de un alcalde, que nunca se ha preocupado por conocer, ni mucho menos por arreglar, lo que aquí está sucediendo", según han manifestado los distintos vecinos a Antonio Muñoz, tal como recoge el comunicado de la formación socialista.

En este sentido, son varias las ocasiones en las que tanto Antonio Muñoz como el Grupo Municipal Socialista ha denunciado públicamente esta situación, con reclamaciones al Gobierno de Sanz para que ponga en marcha tanto un "plan integral" en este barrio como una acción concreta, importante, de coordinación entre Lipasam y Policía Local "para erradicar tanto la venta ambulante ilegal, que es uno de los gérmenes de los problemas denunciados, como la suciedad extrema con la que conviven, y que pone en riesgo los estándares de salubridad".