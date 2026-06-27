El PSOE de Sevilla defiende en el Orgullo la "necesidad de reivindicar para no dar un paso atrás"

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, junto al secretario Lgtbi del PSOE, Víctor Gutiérrez, en la manifestación del Orgullo en Sevilla. - PSOE-A

SEVILLA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha declarado este sábado 27 que el Orgullo "no se maquilla", puesto que es "fiesta", pero también es "necesidad de reivindicar para no dar un paso atrás".

Muñoz, que se ha manifestado en el Orgullo Andalucía 2026 en Sevilla junto al secretario Lgtbi del PSOE, Víctor Gutiérrez, ha defendido la movilización en las calles para proteger los avances logrados mediante las leyes "que han tenido el sello de su partido", según ha precisado la formación en un mensaje difundido a los medios.

Al hilo, Muñoz ha alertado sobre la presencia de "nubarrones y amenazas en el horizonte" debido a "los gobiernos que se están configurando de derecha y de extrema derecha". Asimismo, el dirigente ha remarcado la importancia de disfrutar de la jornada festiva "sin perder de vista la exigencia permanente de progreso social".

En este sentido, el portavoz socialista ha afeado la "estrategia de retroceso que aplica la ultraderecha tanto en los gobiernos de Europa como en diferentes comunidades autónomas de España", y ha insistido en que esta obsesión "busca mermar y reducir todos los textos legislativos que han permitido progresar durante años". Por este motivo, el socialista ha explicado la urgencia de salir a las calles y ha advertido que en el Ayuntamiento de Sevilla "ya se nota la influencia de Vox en las políticas del señor Sanz".

Por otra parte, el dirigente local ha mostrado una "enorme satisfacción" por las noticias internacionales tras el cambio de gobierno producido en Hungría después de las últimas elecciones y ha concretado que el Ejecutivo de extrema derecha de Orbán tenía prohibidas las marchas de la comunidad Lgrbiq+ en su capital. El portavoz ha concluido que la celebración de esta movilización en territorio húngaro representa un "avance positivo" hacia una situación "que nunca debió dejar de ser habitual".