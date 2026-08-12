El PSOE de Sevilla defiende políticas progresistas en el Día Internacional de la Juventud: "No son de derechas"

El secretario general de Juventudes Socialistas de Sevilla, Antonio Alemany, junto al presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández - PSOE

SEVILLA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Juventudes Socialistas de Sevilla, Antonio Alemany, ha reivindicado, con motivo del Día Internacional de la Juventud, que "la juventud no es de derechas" y ha defendido que las políticas progresistas "hacen progresar a los jóvenes".

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, Alemany ha puesto como ejemplo algunas de las principales medidas impulsadas por los gobiernos progresistas que, a su juicio, han tenido un "impacto directo" en la vida de la juventud, como el bono alquiler, la reforma laboral, el bono cultural y las becas, así como ha destacado que la reforma laboral ha permitido reducir la precariedad en el empleo, mientras que el bono cultural "ha acercado la cultura a la juventud".

Asimismo, ha subrayado el incremento de las becas, que "han subido un 84 por ciento" con el actual Gobierno respecto al último Gobierno del Partido Popular.

Por otro lado, Alemany ha señalado que "uno de los principales retos que afronta actualmente la juventud" es el acceso a la vivienda y la posibilidad de emanciparse, de manera que ha afirmado que no es lo mismo impulsar vivienda pública y hacer una política para los jóvenes "donde el alquiler pueda ser de 350 euros al mes", o unas VPO a 120.000 euros, frente a otro tipo de políticas "como las del Partido Popular aquí en Sevilla, con VPO a 350.000 euros".

A su juicio, estos precios "no permiten a la juventud emanciparse" y han evidenciado "la necesidad de apostar por políticas públicas de vivienda que respondan a las necesidades reales de los jóvenes y faciliten su acceso a una vivienda digna".

Además, el responsable de los jóvenes del PSOE ha defendido que la juventud tampoco es de derechas porque "nuestra generación cree en la diversidad, en la igualdad y en la libertad" y ha reivindicado la necesidad de "seguir avanzando en derechos". "Obviamente, no queremos dar ni un paso atrás ni vivir en una sociedad marcada por el odio o la exclusión", ha sostenido.

En este sentido, ha asegurado que los jóvenes quieren "oportunidades y una amplia mirada hacia el futuro" y ha defendido que "no queremos dar ni un paso atrás en los derechos conquistados". "Queremos seguir conquistando derechos que han hecho tanto bien a este país y a la democracia española", ha incidido.