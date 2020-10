PSOE Sevilla defiende el trabajo de municipios y profesionales en educación y sanidad ante "incompetencia" de Junta

SEVILLA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Sevilla y parlamentaria andaluza, Verónica Pérez, ha visitado este lunes el municipio de Gerena junto al alcalde, Javier Fernández Gualda (PSOE), y el vicesecretario general del partido y también diputado autonómico, Javier Fernández Hernández, para interesarse por las principales necesidades de esta localidad.

La dirigente provincial socialista ha mostrado su apoyo al alcalde y al equipo de gobierno local, que "están liderando la justa reivindicación a la Junta de Andalucía para que mejore la atención primaria en el pueblo y cumpla con su obligación de garantizar la seguridad en los centros educativos frente al Covid-19".

"Gerena es un ejemplo más del enorme deterioro de los servicios públicos por la incapacidad e ineficacia del Gobierno de Moreno Bonilla", ha asegurado en un comunicado Pérez, quien ha mostrado su "respaldo" a la demanda "urgente" a la Junta para que refuerce la atención primaria.

"El Ayuntamiento lleva casi un mes recogiendo las firmas de los vecinos de Gerena, que se quejan del colapso en el centro de salud, con un teléfono de Salud Responde que no contesta, sin apenas atención médica presencial y con citas que se demoran 15 días", ha criticado la secretaria general del partido.

Pérez ha valorado la "iniciativa del regidor socialista, Javier Fernández Gualda, de aunar esfuerzos con otros municipios de la comarca para reclamar al Gobierno andaluz que actúe urgentemente frente al colapso en la atención primaria aunque, de momento, siguen sin respuesta de la Consejería de Salud".

Tras mantener un encuentro con miembros de los equipos directivos de los centros educativos de Gerena, Pérez ha expresado su "total apoyo y agradecimiento a la comunidad educativa del municipio, que ha realizado un esfuerzo ingente para que el curso escolar empiece con normalidad". También ha destacado la "colaboración del Ayuntamiento, que ha puesto a disposición de la Junta dos infraestructuras municipales para lograr mayor distancia entre el alumnado".

"Ese esfuerzo de la comunidad educativa y del Ayuntamiento de Gerena choca con la inacción del Gobierno andaluz, cuya gestión ante el brote de contagios en el colegio fue más que discutible. La Junta no solo no ha bajado la ratio en los centros escolares del municipio, sino que supera los 30 o 32 alumnos en el instituto que, además, no cuenta este curso con el PT o profesor de apoyo para los alumnos con necesidades especiales", ha lamentado la secretaria general de los socialistas sevillanos.

Pérez ha advertido de que, a un mes de que comenzaran las clases en Infantil y Primaria, "el colegio aún no cuenta con el servicio de comedor por la desidia de la Consejería de Educación", viéndose afectadas casi 200 familias de Gerena.