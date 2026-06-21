El PSOE de Sevilla exige al Ayuntamiento que asuma la gestión de Jardines del Edén y frene su "abandono"

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, en declaraciones a los medios. - PSOE DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, ha exigido al Gobierno de José Luis Sanz que asuma la gestión "tal como le corresponde", de la barriada de Jardines del Edén en Sevilla Este, cuyo "abandono" se ha convertido en un "problema de seguridad" para sus vecinos.

Muñoz ha precisado que el Consistorio hispalense es el responsable del cuidado y mantenimiento de las zonas comunes, entre las que se encuentra el Parque Francisco Rioja Guisado, desde que se formalizó la recepción de la barriada en febrero de 2024, según ha emitido la formación en una nota.

Pese a ello, la comunidad de propietarios continuó asumiendo las labores de jardinería y mantenimiento hasta el 31 de diciembre de 2025. A partir de ahí, era el Ayuntamiento de Sevilla el que debía asumir las funciones. "Han tenido dos años para asumir la recepción, pero nadie del Ayuntamiento ha hecho nada", ha lamentado.

Ahora, los vecinos han criticado "una situación lamentable", pues el Gobierno Local se ha desentendido del cuidado y el mantenimiento, lo que ha derivado en "una degradación del espacio que pone en serio riesgo a los vecinos".

"Antes de que el Ayuntamiento recepcionara las zonas verdes y este parque, ellos se hacían cargo del mantenimiento y estaban en una situación ideal. Lo dicen ellos", ha explicado Muñoz tras reunirse con los vecinos de Jardines del Edén junto al concejal socialista Juan Tomás de Aragón. Asimismo, el portavoz socialista cree que Sanz y su equipo de Gobierno "le han dado la espalda a los vecinos", provocando "una situación lamentable".

Tal como denuncian los residentes, en los últimos meses han "proliferado las ratas, como consecuencia de la falta de limpieza, mientras que muchas de las zonas verdes ya se han secado". "El problema es mayor en el Parque Francisco Rioja, donde había espacios infantiles de reciente estreno y que se mantiene cerrado desde el 1 de enero de 2026", ha concretado la formación.

La "ausencia de cuidado" en su abundante vegetación y la cercanía de una gasolinera "genera preocupación" en el vecindario, debido al peligro de que se produzca un incendio "muy cerca" de sus viviendas en los meses de temperaturas más altas. "Ya en enero advertimos en el PSOE de lo que podía suceder con el parque, pero ni Sanz ni nadie de su Gobierno ha hecho nada", ha añadido el portavoz socialista.

Frente a esta situación de "abandono", Muñoz ha instado al Gobierno Local a "que se tome en serio esta situación y sea consecuente con sus responsabilidades". Asimismo se ha comprometido con los vecinos a insistir para que Sanz asuma la gestión de las zonas comunes y revierta "el abandono de la barriada". "Que ponga dinero, presupuesto y plantilla para resolverle este asunto a los vecinos", ha concluido.