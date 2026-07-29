El PSOE de Sevilla exige explicaciones a Moreno en el Parlamento por el "abandono sistemático" del Polígono Sur

La parlamentaria socialista Verónica Pérez se reúne con vecinas de Martínez Montañés y con miembros del Grupo Municipal del PSOE - PSOE DE SEVILLA

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria del PSOE de Sevilla Verónica Pérez ha criticado el "abandono sistemático" del Gobierno andaluz, presidido por Juanma Moreno, "con la complicidad del alcalde del Partido Popular (José Luis Sanz), de la barriada Martínez Montañés y, en general, de todo el Polígono Sur".

La parlamentaria socialista ha mantenido este miércoles, 30 de julio, un encuentro con vecinas de esta barriada y con miembros del Grupo Municipal socialista para abordar los "graves problemas" que soportan los residentes del Polígono Sur por la "inacción del Comisionado" y, en definitiva, el "maltrato" de las instituciones gobernadas por el PP, destaca la formación política en un comunicado.

Verónica Pérez ha anunciado que su Grupo Parlamentario presentará iniciativas en la Cámara andaluza para exigir explicaciones al Gobierno autonómico sobre qué actuaciones está llevando a cabo en el Polígono Sur "para garantizar la normalidad en el barrio", así como un "detalle de la gestión del Comisionado".

Además, los socialistas sevillanos reclamarán al Ejecutivo regional en el Parlamento que "cumpla con su responsabilidad de garantizar la conservación de los bloques de viviendas propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación en Andalucía (AVRA) en la barriada Martínez Montañés".

"En esta zona de la capital, los ascensores no funcionan, condenando al vecindario a vivir en 'pisos cárceles'. Además, hay problemas en los grupos de presión de agua y otras deficiencias en los edificios, sin que la Junta asuma su responsabilidad", ha denunciado Verónica Pérez.

La situación de vulnerabilidad en Martínez Montañés se ha visto agravada por un "abandono institucional sistemático" que afecta a "pilares fundamentales de la convivencia", ha añadido. A estos problemas en los bloques de pisos "se suma la supresión de líneas de autobuses mientras el alcalde mira para otro lado", ha asegurado.

La parlamentaria socialista ha alertado de la "absoluta parálisis del Comisionado para el Polígono Sur, cuya actividad ha sido nula en los últimos años". "Esta falta de liderazgo ha generado una desconexión absoluta entre las administraciones y las necesidades reales del barrio, agravando los problemas estructurales existentes y debilitando gravemente la confianza vecinal en las instituciones", ha apostillado.