El PSOE de Sevilla exige explicaciones por el recorte de 83% a las ONG para la cooperación internacional

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SEVILLA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha mostrado su respaldo a la queja presentada por la Asociación Sevillana de ONGD (Asongd) --coordinadora que integra a una treintena de oenegés para impulsar la cooperación internacional-- ante el Defensor del Pueblo Andaluz después de que el presupuesto municipal de 2026 haya reducido un 83,17 por ciento los fondos destinados a cooperación internacional, que han pasado de 2.064.548 euros en 2025 a 347.405 euros.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, además el Ayuntamiento ha confirmado que este año "no habrá convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación al desarrollo". La entidad presentó alegaciones al presupuesto municipal y ha mantenido reuniones y contactos con el área responsable, sin que estas gestiones se hayan traducido en soluciones, además de afear la "falta de una comunicación formal" sobre el recorte y la eliminación de la convocatoria.

En esta línea, la concejala socialista Natalia Buzón ha señalado que la queja de Asongd ha reflejado "la gravedad del recorte y el fracaso del Gobierno municipal a la hora de escuchar y ofrecer respuestas al sector". "Las entidades no piden privilegios, sino información, diálogo y la continuidad de una política pública consolidada durante décadas", ha afirmado Buzón.

Asimismo, la edil socialista ha respaldado la petición de Asongd para que se investigue el procedimiento seguido por el Ayuntamiento, se expliquen los criterios aplicados y se estudie la recuperación de la convocatoria o una fórmula transitoria que permita mantener los proyectos.

Además, Buzón ha advertido de las consecuencias que esta decisión puede tener para las organizaciones, sus profesionales y las iniciativas de cooperación, acción humanitaria, defensa de los derechos humanos y educación para el desarrollo, ya que ha vinculado este desmantelamiento a los acuerdos presupuestarios alcanzados por el Partido Popular y Vox, una formación que ha desacreditado públicamente los programas de cooperación y los ha calificado de "despilfarro" y "chiringuitos".

Al hilo, la socialista ha señalado que el Gobierno de Sanz "ha permitido que los prejuicios de Vox condicionen una política pública esencial". "La cooperación no es un lujo ni un despilfarro: salva vidas, promueve derechos y representa los valores de una Sevilla abierta, solidaria y comprometida con lo que sucede en el mundo", ha añadido.

Por ello, el PSOE ha reclamado al alcalde que atienda las peticiones de la Asociación Sevillana de ONG para el Desarrollo, recupere la convocatoria municipal de cooperación internacional y establezca "un diálogo real con las organizaciones sevillanas". "Todavía está a tiempo de rectificar", ha defendido la edil.