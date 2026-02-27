PSOE Sevilla insta a la Junta a "asumir su responsabilidad" y construir un nuevo edificio para el IES Híspalis

La comunidad docente del IES Híspalis en una concentración por el "cierre inminente" del centro. En imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha instado este viernes a la Junta de Andalucía a "ejercer sus competencias" en materia educativa y, así, "acometer de manera urgente urgente la inversión necesaria para la construcción del nuevo edificio del IES Híspalis, ubicado en la Avenida Manuel del Valle. Todo ello, cabe recordar, en el marco de la polémica suscitada por el posible cierre del centro tras el anuncio de la remodelación y ampliación del Complejo educativo Pino Montano, ubicado en el mismo edificio.

Así, el partido ha enmarcado en una nota de prensa su "clara posición" en "defensa de la educación pública y del mantenimiento de este centro, tal y como vienen reclamando los vecinos del barrio y la comunidad educativa".

A juicio de Muñoz, es "evidente" que el actual edificio "necesita una inversión significativa para garantizar unas instalaciones adecuadas y dignas". Por ello, ha valorado las declaraciones ofrecidas este jueves por el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, que enmarcaba que la institución provincial estaba "dispuesta a ceder el terreno para que el Gobierno andaluz construya un nuevo instituto".

Según asegura el titular, "corresponde a la Junta de Andalucía, como administración competente en materia de educación, asumir su responsabilidad y proceder a la construcción del nuevo centro educativo".

Asimismo, ha valorado igualmente el anuncio realizado por la Diputación Provincial sobre la inversión prevista en nuevos equipamientos en este inmueble. En los últimos días, en este sentido, la institución provincial anunciaba una inversión de más de 30 millones de euros y transformará este espacio "en un polo residencial, deportivo y cultural de referencia para el barrio".