El PSOE de Sevilla lamenta el "frenazo" en la rehabilitación de Los Pajaritos: "La paciencia de los vecinos se agota"

Archivo - Derribo de viviendas en Los Pajaritos de cara a su reconstrucción, en foto de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha lamentado el "frenazo" que sufre el proyecto de rehabilitación integral de 160 viviendas en Los Pajaritos-Nazaret. Las obras deberían haber terminado el pasado 30 de junio, pero se demorarán al menos hasta mediados de 2028, lo que ha supuesto un "nuevo varapalo" para la barriada, tal como remarca el PSOE en un comunicado.

"La paciencia de los vecinos se ha agotado", ha afirmado la concejala socialista Natalia Buzón, que ha echado en falta explicaciones del Gobierno municipal en la Comisión de Control y Fiscalización. El Grupo Municipal Socialista ha exigido al alcalde, José Luis Sanz (PP), que asuma su responsabilidad por el retraso de un proyecto que fue proyectado e iniciado durante el anterior mandato socialista.

"Además, gracias a la financiación del Gobierno de España y a los Fondos Next Generation se logró ampliar el proyecto para incluir ascensores, paneles fotovoltaicos y mejoras clave de eficiencia energética", recuerda el Grupo Socialista. En este sentido, Buzón califica de "inadmisible" la actitud del actual Gobierno local, al que acusa de utilizar "mil y una excusas" para tapar "su propia incapacidad" en la rehabilitación de estas 160 viviendas de la calle Cigüeña.

La nueva demora de dos años ha colmado la paciencia del movimiento vecinal, en opinión del Grupo Socialista, en una zona declarada de Transformación Social y sujeta a un Plan Integral Comunitario, "donde ya se han repetido varios incumplimientos flagrantes".

A la parálisis de las obras de rehabilitación se le une la preocupante degradación que ha sufrido la barriada de Los Pajaritos en los últimos años, donde los vecinos vienen denunciando un incremento de las reyertas, las botellonas y una alarmante falta de limpieza y suciedad en las calles.