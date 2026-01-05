PSOE de Sevilla lamenta que Juanma Moreno encarne al Rey Baltasar ante "el deterioro de los servicios públicos"

Archivo - Rafael Recio en rueda de prensa - PSOE - Archivo

SEVILLA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Sevilla y parlamentario, Rafael Recio, ha lamentado este lunes que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, encarne al Rey Baltasar en la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla.

"Moreno Bonilla traerá hoy carbón a los sevillanos, condenándonos a los peores servicios públicos y a un horizonte sin oportunidades, plagado de desigualdades", ha afirmado Recio en una nota remitida por el partido.

En esta línea, ha señalado que la gestión de Moreno en los últimos siete años se ha basado en "deteriorar los servicios públicos para que la privada haga negocio". "Un balance negro de privatizaciones, corrupción y muy poca empatía con los más vulnerables", ha indicado el secretario.

Recio ha puesto el foco en el estado "precario" de la sanidad pública de la comunidad, ha asegurado que para los sevillanos "es imposible lograr cita con el médico de cabecera antes de quince días, con numerosos centros de salud y urgencias cerradas, con listas de espera interminables para ver al especialista o para una intervención y con los seguros privados disparados".

En paralelo, ha criticado la situación de la educación pública que, a su juicio, está "abandonada, sin recursos para atender al alumnado con necesidades especiales y sin apenas inversiones para las infraestructuras educativas de la provincia".

A esto, Recio ha sumado la "vergonzosa escalada del Gobierno del PP en su plan de privatizar la universidad y la Formación Profesional y el colapso de la gestión de la dependencia en Sevilla".

El secretario de Organización del partido en Sevilla ha asegurado que el PSOE "seguirá trabajando para presentar a la ciudadanía un proyecto alternativo a la derecha que recupere la calidad de los servicios públicos y que garantice la igualdad de oportunidades".