PSOE de Sevilla lamenta la "paralización" del centro cívico de Los Bermejales: "Solo han vendido humo en tres años"

Archivo - Imagen de recurso del barrio de Los Bermejales - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha criticado el "desprecio sistemático" que supone para los Bermejales "la paralización" de su centro cívico, un proyecto que Sanz "ha sido incapaz de llevar a cabo por su mala gestión y su falta de interés. Es un ejemplo más de la desidia que muestra el alcalde cuando no le interesa una iniciativa".

Así lo ha expresado la concejala socialista Carmen Fuentes en una nota de prensa. La decisión de resolver el contrato para la redacción del centro cívico en este barrio "supone un frenazo a un proyecto que ya estaba diseñado en 2022 y que incluía, además, la ampliación del Parque Guadaíra y la reparación del puente sobre el antiguo cauce del Guadaíra como eje de transformación de la zona".

Según apunta Fuentes, "solo faltaba la licitación", pero el PP no licitó la redacción del proyecto hasta 2024. Posteriormente, "su desidia les hizo esperar un año más para formalizar el contrato". Desde entonces, "no se han registrado avances hasta que ahora se ha confirmado su paralización definitiva".

"En tres años solo ha sido capaz de vender humo. Ahora toca esperar otros seis meses para resolver este expediente y empezar de cero otra vez, mientras la ciudadanía sigue esperando un equipamiento tan importante", ha precisado la concejal socialista.

Asimismo, Fuentes ha incidido en el "agravio" que supone para un barrio que ya está acostumbrado a sufrir el "desprecio sistemático" del Partido Popular, como demostró el anuncio de que la línea 3 del Metro recorrería las calles de Los Bermejales en superficie en lugar de hacerlo soterrado, como solicitan los vecinos.